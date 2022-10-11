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內地增逾2000宗本土病例 多間官媒重申動態清零是最佳選擇

社會熱點 11:44 2022/10/11

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內地新冠肺炎疫情反彈，單日新增超過2000宗本土病例，涉及內蒙古、新疆等地。《新華社》和《人民日報》分別發文，重申在疫情防控上「躺平」沒有出路，堅持動態清零是現階段的最佳選擇。

國家衛健委通報，周一（10日）新增2089宗本土病例，包括427宗確診和1662宗無症狀感染。

內蒙古新症繼續佔最多，錄782中，主要集中在呼和浩特市和包頭市。呼和浩特現有陽性感染者超過3000人，當局按疫情防控需要，緊急興建多一間方艙醫院。目前全市定點醫院和方艙醫院，合共提供5900多張具備收治條件的有效床位。

內地增近兩千宗本土感染 呼和浩特明起禁外來車輛進入

人民日報：躺平沒出路 增強對疫情防控政策信心和耐心

其餘本土病例分布在多個省市，新疆有457宗，四川有195宗；廣東新增63宗，涉及廣州、深圳等地。上海再多28宗，當局要求所有返滬來滬人員抵埗後需實行「三天三檢」，且24小時內必須要做一次核酸檢測。北京亦有16宗個案。

新華時評：疫情防控絕不能「躺平」

針對內地疫情反覆，《新華社》發表時評指，防控仍面臨較大壓力，再次證明疫情防控絕不能放鬆。另重申「躺平」沒有出路，絕大多數「躺平」國家都付出巨大代價，強調堅持才能勝利，中國完全有基礎、有條件、有能力實現動態清零。

時評認為，面對複雜的疫情形勢，一方面必須落實好「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」的要求；另一方面也要防止簡單化、「一刀切」和層層加碼，進一步提高防控的科學精準水平。

高盛預計二十大後中國將繼續堅持「動態清零」

官媒引述專家：現有防控措施BA.4和BA.5變種有效 堅持動態清零

時評說，抗疫還遠未到可以「歇歇腳」「鬆口氣」的時候，動態清零是現階段基於中國當前疫情形勢的最佳選擇，是綜合社會成本最低的抗疫策略，要保持戰略定力，堅定信心和保持耐心，一定能夠贏得最後的勝利。

人民日報：動態清零可持續且須堅持

此外，《人民日報》連續第二日發表評論文章，指堅持動態清零，能較好地平衡疫情防控和經濟社會發展之間的關係，用最小的代價實現最大的防控效果，重申動態清零是可持續，而且必須堅持。

文章指，放鬆防控勢必令易感人群感染風險加大，一旦形成規模性反彈，疫情蔓延會對經濟社會發展造成嚴重衝擊，最終付出的代價會更高，損失會更大。而實踐證明，堅持動態清零，能保證極低的發病率、死亡率和住院率，以及社會經濟平穩運行。

文章強調，動態清零有良好的成本效益，是綜合社會成本最低的抗疫策略，和現階段及時控制疫情的最佳選擇，並稱動態清零並不是追求完全零感染，而是發現一起、撲滅一起，既不讓新冠病毒在疫情發生地流行，也防止病毒傳播擴散到其他區域。

責任編輯：易燕丹

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