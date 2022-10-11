【內地疫情】深圳首次發現BF.7變異株 抵深須三天三檢

國慶小長假後，深圳出現新一輪疫情，並首次檢出BF.7變異株。當地防控措施繼續升級，所有來（返）深人員抵深後執行「三天三檢三不」，即核酸三天每天一檢，期間不聚餐、不聚會、不前往人群密集場所，謝絕訪客。

據「深圳發布」，10月8日0時至10日24時，深圳累計報告46宗本土個案，其中32宗為市外、省外來（返）深人員輸入關聯。

深圳市疾控中心對全市10月9日以來的所有病例均進行了病毒基因組序列比對分析，測序結果顯示，大多數個案感染毒株為BF.7、BA.2.76和BA.2.2變異株，其中BF.7變異株為深圳首次檢出。BF.7是BA.5.2.1.7變異株的簡稱，是Omicron BA.5變異株的亞系，相對於BA.4或者BA.5，它的傳播速度快、傳染力強、代際間隔更短，極易造成大面積傳播。

「深圳發布」指出，目前深圳所有個案均在發病初期發現，疫情大規模爆發風險較低，全市疫情防控形勢總體可控。不過，當前全球疫情仍處高位，深圳持續面臨境外疫情輸入和國內中高風險區疫情傳播的風險壓力，特別是國慶節假日結束後外出旅行人群集中返深，新增病例呈「多點輸入、局部聚集」特點，疫情防控形勢十分嚴峻複雜。深圳將堅持科學精準、動態清零。

為監測排除來（返）深人員的疫情輸入風險，深圳即日起對所有來（返）深人員實行「三天三檢三不」，所有來（返）深人員須持48小時內核酸檢測陰性證明，抵深後核酸檢測執行三天每天一檢測，期間不聚餐、不聚會、不前往人群密集場所，謝絕訪客。

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責任編輯：尹航

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