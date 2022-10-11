  • 27°C
香港時間 : 20221011日 (週二) 13:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內地疫情】深圳首次發現BF.7變異株 抵深須三天三檢

社會熱點 11:58 2022/10/11

分享：

分享：

國慶小長假後，深圳出現新一輪疫情，並首次檢出BF.7變異株。當地防控措施繼續升級，所有來（返）深人員抵深後執行「三天三檢三不」，即核酸三天每天一檢，期間不聚餐、不聚會、不前往人群密集場所，謝絕訪客。

據「深圳發布」，10月8日0時至10日24時，深圳累計報告46宗本土個案，其中32宗為市外、省外來（返）深人員輸入關聯。

深圳市疾控中心對全市10月9日以來的所有病例均進行了病毒基因組序列比對分析，測序結果顯示，大多數個案感染毒株為BF.7、BA.2.76和BA.2.2變異株，其中BF.7變異株為深圳首次檢出。BF.7是BA.5.2.1.7變異株的簡稱，是Omicron BA.5變異株的亞系，相對於BA.4或者BA.5，它的傳播速度快、傳染力強、代際間隔更短，極易造成大面積傳播。

「深圳發布」指出，目前深圳所有個案均在發病初期發現，疫情大規模爆發風險較低，全市疫情防控形勢總體可控。不過，當前全球疫情仍處高位，深圳持續面臨境外疫情輸入和國內中高風險區疫情傳播的風險壓力，特別是國慶節假日結束後外出旅行人群集中返深，新增病例呈「多點輸入、局部聚集」特點，疫情防控形勢十分嚴峻複雜。深圳將堅持科學精準、動態清零。

為監測排除來（返）深人員的疫情輸入風險，深圳即日起對所有來（返）深人員實行「三天三檢三不」，所有來（返）深人員須持48小時內核酸檢測陰性證明，抵深後核酸檢測執行三天每天一檢測，期間不聚餐、不聚會、不前往人群密集場所，謝絕訪客。

內地增逾2000宗本土病例 多間官媒重申動態清零是最佳選擇

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道


 

開啟hket App，閱讀全文
深圳 國慶 疫情 傳染病

上一篇文章

9月新能源車零售按年增逾八成 乘聯會：10月是買車最佳時機

下一篇文章

內地增逾2000宗本土病例 多間官媒重申動態清零是最佳選擇
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

史上最冷！九寨溝國慶7天僅211遊客 十一僅1本地人「包場」
史上最冷！九寨溝國慶7天僅211遊客 十一僅1本地人「包場」
中國發現新物種「白蓋雞油菌」 網民：好不好吃？
中國發現新物種「白蓋雞油菌」 網民：好不好吃？
人民日報：躺平沒出路 增強對疫情防控政策信心和耐心
人民日報：躺平沒出路 增強對疫情防控政策信心和耐心
64歲教授線上開會時突被年輕女連環親 高校啟動調查（有片）
64歲教授線上開會時突被年輕女連環親 高校啟動調查（有片）
Leonardo批中國深海濫捕 官媒：歐美才應負主要責任
Leonardo批中國深海濫捕 官媒：歐美才應負主要責任
深圳至江門高鐵動工 料2028年通車1小時貫通兩地
深圳至江門高鐵動工 料2028年通車1小時貫通兩地
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款