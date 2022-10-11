英稱中國未來或用數字貨幣規避制裁 京回應（更新版）

英國情報機構主管將警告，中國正在吸取俄烏戰爭的教訓，並且可能使用集中化的數字貨幣來避開未來的制裁。

16：56更新中國外交部回應

在北京，外交部發言人毛寧表示，這些說法毫無事實根據。中國發展金融、科技是為了讓中國人民過上更加美好的生活，不針對誰，更不構成威脅。抱守「中國威脅論」，挑動對立對抗，既損人又害己。

據彭博社報道，英國情報組織政府通訊總部（GCHQ）主管弗萊明(Jeremy Fleming）將於星期二（11日）在倫敦的演講中提出，中國正在利用其「金融和科學實力」來操縱具有戰略重要性的技術，以此作為控制企業和民眾的手段。他將以中國的貨幣為例來說明這種強制性行為。

根據事先公布的演講摘錄，弗萊明將說明，數字貨幣「引入了效率和新穎的結算方式，但其實施方式可以監控公民並迫使企業使用這種服務，在未來，這也可能使中國能夠逃避部分類似目前俄羅斯總統普京政權正在遭受的國際制裁。」

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目前人行正在北京和上海等大城市推出數字人民幣試點。人行在今年7月表示會充分尊重隱私與個人信息保護。

根據國際清算銀行(BIS)的最新數據，人民幣在全球外匯市場中所占比例為4%，而美元為88%。

他在演說中還提到中國的北鬥衛星導航系統。他說：「許多人認為，中國正在建立一種強大的反衛星能力，其理論是在發生沖突時，拒絕其他國家進入太空。而且人們擔心該技術可能被用來追蹤個人。」

責任編輯：李冰琪