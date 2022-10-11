9月新能源乘用車零售按年增逾八成 乘聯會：10月是買車最佳時機

據「乘聯會」公眾號消息，9月新能源乘用車零售銷量達到61.1萬輛，按年增長82.9%。該會指出，車購稅減半政策將於年底到期，政策退出前的年末銷量持續高漲，或推動促銷力度進一步縮小，因此10月是購車最佳時機。

數據顯示，9月乘用車市場零售達到192.2萬輛，按年增長21.5%，按月增長2.8%；1至9月累計零售1487.5萬輛，按年增長2.4%。乘聯會分析，9月車市促銷力度保持高位，主流車企均追加優惠活動力度，努力彌補前期因疫情造成的銷量損失，爭取季度預期目標的最好結果。

新能源車方面，9月新能源乘用車零售銷量達到61.1萬輛，按年增長82.9%，按月增14.7%；1至9月累計零售387.7萬輛，按年增長113.2%。乘聯會指出，車購稅減半政策推出後，新能源車不僅沒有受到影響，按月持續改善超過預期。

國常會：延長新能源汽車免徵車購稅政策至明年底

多部門發通知支持新能源汽車消費及充電設施建設

展望10月車市，乘聯會認為，10月份全月工作日有18天，較去年10月工作日多1天，部分車企今年也調整生產節奏，有利於生產增量，目前燃油車庫存逐步充裕，生產制約問題已經改善，暢銷車型交付不暢問題逐步緩解。同時，隨著天氣轉冷和秋收完成，農村地區的購車熱情會逐步釋放，新能源車和中低端燃油車市場也會逐步升溫。

另外，乘聯會指出，隨著車購稅減半政策實施進入倒計時階段，潛在消費者購車的關注度明顯提升，而車價仍處低位，消費者的購車緊迫性卻不高。車價可能按慣例在10月開始進入促銷收縮期，未來政策退出前的年末銷量持續高漲推動促銷力度進一步縮小，因此10月是購車最佳時機。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁