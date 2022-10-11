▲ 美國最高法院原來有孔子像？華春瑩以此諷美搞中美脫鉤

美國近日進一步遏制中國科技發展，限制半導體廠商對華出售高端芯片，觸發市場震盪。對於美國頻頻推動中美脫鉤，中國外交部部長助理華春瑩，以美國最高法院大樓上的孔子像雕刻予以諷刺。無錯，美國華盛頓特區的最高法院大樓背面上方的確雕有孔子像。但中國萬世師表孔子，為甚麼會出現在美國最高法院？

華春瑩日前在Twitter推文，登出美國最高法院大樓背面立面，頂部三角山牆中央雕刻裝飾特寫，並標示中間三個人物從左至右為：中國孔子、猶地亞（猶太人之地古名）摩西、古希臘七賢之一梭倫。

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華春瑩用英語寫道：「美國最高法院吸納了來自中國、猶地亞和古希臘的先賢形象，是美國致力於多元、開放和包容的象徵。然而，美國現在卻在國際間做相反的事情。這難道不諷刺？」

孔子像為何會出現在美國最高法院門楣之上？

美國最高法院官方網站簡介：「遊客往往注意不到最高法院大樓東側的尖頂和廊柱。這里的雕像群由赫蒙·麥克尼爾（Hermon Atkins MacNeil）雕刻，主雕像是偉大的立法先賢，摩西、孔子和梭倫，兩側人像浮雕象征著執法、仁慈、解決國家爭端、海事和其他最高法院的職能。」

美國漢學家、美國瓦薩學院（Vassar College）哲學教授萬百安（Bryan W. Van Norden）向中新社表示，在美國建國之初，現代民主和現代科學正在奠基，人們把孔子奉為西方啟蒙運動的世俗聖人。

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萬百安研究中國哲學逾30年，曾翻譯《孟子》等多部中國哲學經典。他一直倡導，哲學教育應打破以西方為中心的視角，他的近著《哲學上的撥亂反正：多元文化哲學宣言》中文版也即將出版。

萬百安稱，最高法院大樓東西兩側門楣各有一組雕像群。西側正門上方中心雕像是正義女神，她周圍還有一些具有象征意義的雕像。東側門楣人們不常看到，因為這里不是主入口。如果只是來參觀最高法院大樓、出差或者旅遊，通常你只會看到西側門楣。但東側門楣非常有意思，中心雕像群從左至右，依次是孔子、摩西和古希臘立法先賢梭倫。

「這組雕像的設計者麥克尼爾曾說，他是用這三個人物來代表美國文明的東方起源。東方起源的象征，出現在美國最高法院東側的門楣上，這其實非常有意味。」

他稱，最高法院史料記載，麥克尼爾在寫給當時最高法院建設委員會的信中，這樣解釋自己的創作初衷：「法律是文明的一個要素，美國的法律自然地繼承或派生於以前的文明之中。因此，最高法院大樓的東側門楣雕像群寓意對源自東方的基本法律和戒律的借鑒。摩西、孔子和梭倫代表三個偉大的文明，形成了這個三角的中心雕像群。」

萬百安解釋，在美國建國之初，現代民主和現代科學正在奠基，人們把孔子奉為西方啟蒙運動的世俗聖人。而美國的開國元勳都深受歐洲啟蒙思想的影響。托馬斯·傑斐遜、本傑明·富蘭克林、詹姆斯·麥迪遜、托馬斯·潘恩和約翰·亞當斯等人都對孔子及其思想有著濃厚興趣和正面評價。

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美國最高法院的建築簡介中，為何孔子是作為立法先賢（lawgiver），而不是中文語境中的聖賢或教育家的身份出現？

萬百安坦言，從中國人的角度來看，把孔子列為立法先賢有點奇怪。但問題是，大多數美國人，即使是崇拜孔子的美國人，也不知道法家與儒家的區別。所以當他們想要致敬中國文明時，唯一熟悉的就是孔子。他們不清楚「禮」和「法」之間的區別，但將孔子視為道德楷模，因此選擇他來代表世界傳統的一部分。

他續稱：美國人對中國和中國文化的態度非常複雜的。一方面，像本傑明·富蘭克林、托馬斯·傑斐遜這些開國元勳，很多知識分子非常尊重中國傳統，熱愛中國人民。但也有很多人看不起中國傳統，不尊重中國人民。

「在我看來，大多數美國民眾或者說美國社會的主流觀點，對於中國哲學思想是存在誤解的。美國人更多的是借用孔子或其他中國哲學家的某句話，為自己的觀點服務。」

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萬百安說，在西方政治哲學中，個人主義思潮影響深遠，強調「自私」這樣的人類動機。相比之下，經典的西方哲學家，比如柏拉圖和亞里士多德，他們的觀念與儒家思想有相似之處，他們更傾向於社群主義，強調人是社會的一部分。當代西方政治哲學忽略了這一事實，對中國存在一種誤解，即美國人不了解中國人如何通過合作解決共同面臨的問題。

就目前中美關係，萬百安認為，應該套用孔子「己所不欲，勿施於人」的智慧。他稱，文化上相互了解，對於美中兩國來說都非常重要。在中國，很多人至少知道一點美國文化，但仍然有很多美國人對中國文化非常無知。特別是過去4年美國領導人對中國的負面態度，也讓學習中文的美國人變得越來越少。

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責任編輯：連兆鋒