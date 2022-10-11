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冷空氣影響接近尾聲 多地迎今秋第一場雪

社會熱點 14:11 2022/10/11

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央視新聞報導，這兩天冷空氣快速東移南下，為中國中東部地區帶來大風、降溫和雨雪。中央氣象台指，冷空氣影響周一（10日）已接近尾聲，但東北地區仍有降溫和雨雪，須注意防範。

報導指，東北地區多地迎來今年下半年的第一場雪。從9日開始，內蒙古通遼市出現大風、降雪天氣。最大風力超過10級，最大積雪深度超過12厘米。城區多處主幹道，出現行道樹斷枝、倒伏現象。當地市政部門組織道路養護人員進行搶險作業。

內蒙古通遼市主城區提前開栓供熱，保障群眾。

有內蒙古通遼市商戶表示，到門市的第一件事就是清理門前的積雪。另為應對低溫雨雪天氣，從9日起，通遼市主城區提前開栓供熱，保障群眾。

遼寧錄近25年最早降雪 積雪沒過腳踝

在吉林，延邊、長白山等地區均迎來降雪過程。吉林省氣象台10日上午發布道路冰雪藍色預警信號。在長白山景區，雪花和深秋美景相逢，別具特色。為保證道路及遊客安全，長白山客運總站發往各地的班線客車全部停運，長白山景區採取臨時關閉措施。

吉林延邊、長白山等地區均迎來降雪過程。

受東北冷渦影響，遼寧省大部地區出現中雨到大雨，9日晚上7時左右鐵嶺市大部地區轉為雨夾雪或濕雪。根據當地氣象部門統計，此次降雪過程出現時間較常年偏早近20天，為近25年來最早。

此外，遼寧彰武、康平等地亦出現明顯雨雪天氣，積雪深處已能沒過腳踝。目前遼寧多縣市道路結冰黃色預警信號生效中。

遼寧鐵嶺市大部地區轉為雨夾雪或濕雪。

中央氣象台預計，未來24小時，新疆沿天山東部、西藏北部和東北部、青海東部和南部、川西高原北部等地有小到中雪或雨夾雪；西藏東南部、川西高原南部、雲南西部和北部等地部分地區有小到中雨，其中，西藏東南部的部分地區有大到暴雨。新疆東部、甘肅西部、內蒙古西部、黑龍江東部等地部分地區有4至6級風，其中，新疆東部山口地區風力可達7至9級。

責任編輯：易燕丹

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