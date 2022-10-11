「我這錶40萬能買你的命」遼寧公職夫婦為一包紙巾耍官威結果這樣

▲ 「我這錶40萬能買你的命」遼寧公職夫婦為一包紙巾耍官威

為了一包紙巾，可以去到幾盡？遼寧一對公職夫婦，駕車在油站加油後嘗試索取多一包贈品紙巾，與職員口角。婦人更大耍官威，辱罵店員「跟乞丐一樣」，更稱「我這錶40萬能買你的命！」片段傳出後引發輿論眾怒，涉事幹部夫婦遭黨內嚴重警告處分，尚未退休的男子面臨免職，其妻則遭公安罰款500元。

內地網絡流傳片段，顯示遼寧營口蓋州市有一對公職人員夫婦，在加油站加油，因為贈品事宜惱羞成怒，兩人想多要一包紙巾不成，與加油站工作人員爭執。

兩人以公職人員身份自詡，對店員橫加辱罵，說對方「像撿破爛的一樣」，「穿的甚麼玩意」，「渾身上下都不值我一塊錶錢」，「我這錶40萬能買你的命！」

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片段曝光後隨即激起公憤。蓋州市網信辦事後通報，證實涉事男子為蓋州市某事業單位一科長，其妻子為蓋州市某事業單位退休人員。女子因公然侮辱他人，被公安機關罰款500元，蓋州市紀委監委分別給予兩人黨內嚴重警告處分，並建議男子單位免去其科長職務。

共青團機關報章《中國青年報》評論指出，從通報上看，這對夫婦的行政級別並不算高，卻大耍官威，不講道理，還想「以勢壓人」，從本質上看，這種社會情緒反映的是公眾對特權思維、特權作風的深刻厭惡。

該報稱，女子口中「我這表40萬能買你命」也是不少網友關注重點，難免令人懷疑涉事夫婦是否還有腐敗問題？對此，通報提到：涉事夫婦中的丈夫與家人、朋友共同出資，參與經營海參養殖活動，從中獲利。只有對所有可能指向腐敗問題的線索「一查到底」，才能確保反腐工作不打折扣，讓潛在的腐敗分子無所遁形。

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責任編輯：連兆鋒