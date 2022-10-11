  • 28°C
香港時間 : 20221011日 (週二) 16:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

「我這錶40萬能買你的命」遼寧公職夫婦為一包紙巾耍官威結果這樣

社會熱點 14:53 2022/10/11

分享：

分享：

「我這錶40萬能買你的命」遼寧公職夫婦為一包紙巾耍官威

為了一包紙巾，可以去到幾盡？遼寧一對公職夫婦，駕車在油站加油後嘗試索取多一包贈品紙巾，與職員口角。婦人更大耍官威，辱罵店員「跟乞丐一樣」，更稱「我這錶40萬能買你的命！」片段傳出後引發輿論眾怒，涉事幹部夫婦遭黨內嚴重警告處分，尚未退休的男子面臨免職，其妻則遭公安罰款500元。

內地網絡流傳片段，顯示遼寧營口蓋州市有一對公職人員夫婦，在加油站加油，因為贈品事宜惱羞成怒，兩人想多要一包紙巾不成，與加油站工作人員爭執。

兩人以公職人員身份自詡，對店員橫加辱罵，說對方「像撿破爛的一樣」，「穿的甚麼玩意」，「渾身上下都不值我一塊錶錢」，「我這錶40萬能買你的命！」

    點擊圖片放大
    +3
    +2

片段曝光後隨即激起公憤。蓋州市網信辦事後通報，證實涉事男子為蓋州市某事業單位一科長，其妻子為蓋州市某事業單位退休人員。女子因公然侮辱他人，被公安機關罰款500元，蓋州市紀委監委分別給予兩人黨內嚴重警告處分，並建議男子單位免去其科長職務。

共青團機關報章《中國青年報》評論指出，從通報上看，這對夫婦的行政級別並不算高，卻大耍官威，不講道理，還想「以勢壓人」，從本質上看，這種社會情緒反映的是公眾對特權思維、特權作風的深刻厭惡。

該報稱，女子口中「我這表40萬能買你命」也是不少網友關注重點，難免令人懷疑涉事夫婦是否還有腐敗問題？對此，通報提到：涉事夫婦中的丈夫與家人、朋友共同出資，參與經營海參養殖活動，從中獲利。只有對所有可能指向腐敗問題的線索「一查到底」，才能確保反腐工作不打折扣，讓潛在的腐敗分子無所遁形。

64歲教授線上開會時突被年輕女連環親 高校啟動調查（有片）

反問食客「你差這一毛錢嗎」 大連餐廳自行四捨五入惹議

中國發現新物種「白蓋雞油菌」 網民：好不好吃？

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

責任編輯：連兆鋒

開啟hket App，閱讀全文
網絡熱話

上一篇文章

「天宮課堂」第三課明開講 將展示問天實驗艙工作生活場景

下一篇文章

冷空氣影響接近尾聲 多地迎今秋第一場雪
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

中國發現新物種「白蓋雞油菌」 網民：好不好吃？
中國發現新物種「白蓋雞油菌」 網民：好不好吃？
史上最冷！九寨溝國慶7天僅211遊客 十一僅1本地人「包場」
史上最冷！九寨溝國慶7天僅211遊客 十一僅1本地人「包場」
64歲教授線上開會時突被年輕女連環親 高校啟動調查（有片）
64歲教授線上開會時突被年輕女連環親 高校啟動調查（有片）
人民日報：躺平沒出路 增強對疫情防控政策信心和耐心
人民日報：躺平沒出路 增強對疫情防控政策信心和耐心
深圳至江門高鐵動工 料2028年通車1小時貫通兩地
深圳至江門高鐵動工 料2028年通車1小時貫通兩地
Leonardo批中國深海濫捕 官媒：歐美才應負主要責任
Leonardo批中國深海濫捕 官媒：歐美才應負主要責任
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款