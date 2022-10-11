  • 28°C
香港時間 : 20221011日 (週二) 16:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地13城土拍近七成底價成交 廣州整体拿地溢价率不足1%

經濟脈搏 15:53 2022/10/11

分享：

分享：

隨著廣州昨日（10日）完成土拍，內地第三批集中供地的22個城市已有13個完成出讓，154宗地塊底價成交，佔比68.1%。廣州整體拿地溢價率不足1%。

據每日經濟新聞報道，廣州土拍結束後，市場除感嘆所有地塊均底價成交外，另一個值得關注的點，則是多宗地塊僅一家企業報名。拿地結束後，有業內人士分析評論稱「清一色國央企拿地，整體拿地溢價率不足1%」。

報道指，實際上，不止廣州，在半個月前北京的第三批集中供地中，也僅一家民企參與拿地，還是以聯合體的形式出現。在一線城市動輒大幾十億的總地價前，即便無明顯負債的國央企，聯合拿地或審慎地低溢價補倉，手握現金，才是穿越市場周期的不二法寶。

據《每日經濟新聞》統計，已完成第三批集中供地的13個城市，目前共計成交涉宅用地226宗，成交規劃建築面積2665萬平方米，收金3865億元。其中，35宗地塊溢價達到上限成交，溢價成交佔比15.5%；154宗地塊底價成交，佔比68.1%。南京、成都、天津、濟南等多個城市將在10月完成出讓。

從房企具體拿地投資力度來看，據中指研究院統計，9月，50家代表房企拿地總額按年下降45.3%，按月大幅上漲130.2%。

受銷售市場底部運行影響，房企整體拿地熱情不高，拿地總額維持超60%降幅。

另據克而瑞研究中心統計，在1-9月拿地金額TOP100中，城投、平台類公司數量佔比49％，民企、國企各佔24％和27％。從金額佔比來看，民企僅佔到21％，而國企、央企則超過60％。

對於四季度房地產市場發展趨勢，易居克而瑞部門副總經理繆萌預計將維持三季度走勢，不過很多房企可能會為了年底考核，對自己的一些產品做降價處理、促銷等，但總體而不會有太大突破。

【中國樓市】促樓市成交 佛山等內地19城發買樓消費券

內地多間大行傳監管要求 年內增房地產融資至少1000億人幣

責任編輯：袁瑋婧

開啟hket App，閱讀全文
內地物業 地產 成交 銷售 廣州 北京

下一篇文章

美元強勢依舊 人民幣離岸價跌破7.2
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

內地多間大行傳監管要求 年內增房地產融資至少1000億人幣
內地多間大行傳監管要求 年內增房地產融資至少1000億人幣
人行三季度調查：近六成民眾偏向「更多儲蓄」
人行三季度調查：近六成民眾偏向「更多儲蓄」
事關穩經濟大盤 內媒：需迫切解決進一步激發消費市場活力
事關穩經濟大盤 內媒：需迫切解決進一步激發消費市場活力
美元強勢依舊 人民幣離岸價跌破7.2
美元強勢依舊 人民幣離岸價跌破7.2
【中國樓市】促樓市成交 佛山等內地19城發買樓消費券
【中國樓市】促樓市成交 佛山等內地19城發買樓消費券
美國再出對華芯片出口管制 滬指收跌1.66%失守3000點
美國再出對華芯片出口管制 滬指收跌1.66%失守3000點
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款