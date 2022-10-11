內地13城土拍近七成底價成交 廣州整体拿地溢价率不足1%

隨著廣州昨日（10日）完成土拍，內地第三批集中供地的22個城市已有13個完成出讓，154宗地塊底價成交，佔比68.1%。廣州整體拿地溢價率不足1%。

據每日經濟新聞報道，廣州土拍結束後，市場除感嘆所有地塊均底價成交外，另一個值得關注的點，則是多宗地塊僅一家企業報名。拿地結束後，有業內人士分析評論稱「清一色國央企拿地，整體拿地溢價率不足1%」。

報道指，實際上，不止廣州，在半個月前北京的第三批集中供地中，也僅一家民企參與拿地，還是以聯合體的形式出現。在一線城市動輒大幾十億的總地價前，即便無明顯負債的國央企，聯合拿地或審慎地低溢價補倉，手握現金，才是穿越市場周期的不二法寶。

據《每日經濟新聞》統計，已完成第三批集中供地的13個城市，目前共計成交涉宅用地226宗，成交規劃建築面積2665萬平方米，收金3865億元。其中，35宗地塊溢價達到上限成交，溢價成交佔比15.5%；154宗地塊底價成交，佔比68.1%。南京、成都、天津、濟南等多個城市將在10月完成出讓。

從房企具體拿地投資力度來看，據中指研究院統計，9月，50家代表房企拿地總額按年下降45.3%，按月大幅上漲130.2%。

受銷售市場底部運行影響，房企整體拿地熱情不高，拿地總額維持超60%降幅。

另據克而瑞研究中心統計，在1-9月拿地金額TOP100中，城投、平台類公司數量佔比49％，民企、國企各佔24％和27％。從金額佔比來看，民企僅佔到21％，而國企、央企則超過60％。

對於四季度房地產市場發展趨勢，易居克而瑞部門副總經理繆萌預計將維持三季度走勢，不過很多房企可能會為了年底考核，對自己的一些產品做降價處理、促銷等，但總體而不會有太大突破。

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責任編輯：袁瑋婧