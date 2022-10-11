  • 28°C
香港時間 : 20221011日 (週二) 16:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

據報二十大期間 河北鋼廠將環保限產三至五成

國情動向 15:51 2022/10/11

分享：

分享：

據報二十大召開期間，河北地區將啟動工業管控。行業人士透露，河北地區鋼廠燒結預計將於10月14日至10月22日開始啟動工業管控，鋼廠燒結最高限產到50%。

據財聯社報道， 河北地區鋼鐵行業人士透露：「此次燒結限產不止是唐山地區，應該是全省的，（邯鄲）武安鋼企也接到了相關通知，環保評級A類鋼企限產30%，其他鋼企最多限產50%。」

中共二十大前夕 周六開首場記者會

中共十九屆七中全會北京召開 習近平就二十大報告討論稿作說明

據報二十大期間 河北鋼廠將環保限產三至五成

報道稱，上海鋼聯鋼材事業群分析師表示，此次限產，不僅是要求鋼廠燒結限產，整體運輸也受到了影響。據其了解，部分企業已經接到相關通知，要求11-16日運輸停運，在此期間，下遊庫存到貨情況或將受限。而部分鋼企高爐11日起有檢修計劃，唐山高爐產能利用率將會有所下降，如果唐山空氣質量情況後期得不到好轉以及秋冬季限產文件的相關要求出台，唐山鐵水產量將會進一步下降。

總體來看，如果唐山鐵水產量持續下降，將會對鋼材價格起到比較大的支撐作用。

上述分析人士補充稱，根據文件要求計算，邯鄲高爐鐵水日均影響量共計約8.2萬噸，管控期間共計減少鐵水產量73.8萬噸。預計中厚板品種日均影響量6000噸左右，工業線材品種日均影響量12000噸左右。

責任編輯：李冰琪

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【內地疫情】二十大前北京防疫緊張 1人確診8人被調查
2022/10/03
【內地疫情】二十大前北京防疫緊張 1人確診8人被調查
【中共二十大】網傳江澤民生日照片 習近平、李克強等送花籃祝壽
2022/10/03
【中共二十大】網傳江澤民生日照片 習近平、李克強等送花籃祝壽
中共十九屆七中全會北京召開 習近平就二十大報告討論稿作說明
2022/10/09
中共十九屆七中全會北京召開 習近平就二十大報告討論稿作說明
【中共二十大】防疫會後放鬆？美媒：或要等到這個時間
2022/10/10
【中共二十大】防疫會後放鬆？美媒：或要等到這個時間
中共二十大前夕 周六開首場記者會
今日
中共二十大前夕 周六開首場記者會

你可能感興趣

【內地疫情】二十大前北京防疫緊張 1人確診8人被調查
11:04 2022/10/03
【內地疫情】二十大前北京防疫緊張 1人確診8人被調查
【中共二十大】網傳江澤民生日照片 習近平、李克強等送花籃祝壽
16:31 2022/10/03
【中共二十大】網傳江澤民生日照片 習近平、李克強等送花籃祝壽
中共十九屆七中全會北京召開 習近平就二十大報告討論稿作說明
14:27 2022/10/09
中共十九屆七中全會北京召開 習近平就二十大報告討論稿作說明
政治 中國共產黨 河北省 運輸 行業

下一篇文章

美國最高法院原來有孔子像？華春瑩以此諷美搞中美脫鉤
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

蔡英文雙十演說：兵戎相見非兩岸選項 冀解封後恢復交流
蔡英文雙十演說：兵戎相見非兩岸選項 冀解封後恢復交流
【中共二十大】防疫會後放鬆？美媒：或要等到這個時間
【中共二十大】防疫會後放鬆？美媒：或要等到這個時間
中國首度曝光陸基中段反導攔截畫面（有片）
中國首度曝光陸基中段反導攔截畫面（有片）
中共十九屆七中全會北京召開 習近平就二十大報告討論稿作說明
中共十九屆七中全會北京召開 習近平就二十大報告討論稿作說明
中國成功發射綜合太陽探測衛星「夸父一號」
中國成功發射綜合太陽探測衛星「夸父一號」
英情報機構：中國未來或用數字貨幣規避制裁
英情報機構：中國未來或用數字貨幣規避制裁
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款