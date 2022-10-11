據報二十大召開期間，河北地區將啟動工業管控。行業人士透露，河北地區鋼廠燒結預計將於10月14日至10月22日開始啟動工業管控，鋼廠燒結最高限產到50%。

據財聯社報道， 河北地區鋼鐵行業人士透露：「此次燒結限產不止是唐山地區，應該是全省的，（邯鄲）武安鋼企也接到了相關通知，環保評級A類鋼企限產30%，其他鋼企最多限產50%。」

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▲ 據報二十大期間 河北鋼廠將環保限產三至五成

報道稱，上海鋼聯鋼材事業群分析師表示，此次限產，不僅是要求鋼廠燒結限產，整體運輸也受到了影響。據其了解，部分企業已經接到相關通知，要求11-16日運輸停運，在此期間，下遊庫存到貨情況或將受限。而部分鋼企高爐11日起有檢修計劃，唐山高爐產能利用率將會有所下降，如果唐山空氣質量情況後期得不到好轉以及秋冬季限產文件的相關要求出台，唐山鐵水產量將會進一步下降。

總體來看，如果唐山鐵水產量持續下降，將會對鋼材價格起到比較大的支撐作用。

上述分析人士補充稱，根據文件要求計算，邯鄲高爐鐵水日均影響量共計約8.2萬噸，管控期間共計減少鐵水產量73.8萬噸。預計中厚板品種日均影響量6000噸左右，工業線材品種日均影響量12000噸左右。

責任編輯：李冰琪