▲ 德國總理朔爾茨11月或訪中國 會是G7疫後首例

德國總理朔爾茨據報可能於11月訪問中國。若成事，這會是朔爾茨去年12月上任以來首次訪華，也會是新冠疫情爆發以來，首次有七國集團（G7）國家領袖到訪中國。中國外交部周二（11日）拒絕證實朔爾茨會否訪華，表示目前沒有可以發佈消息。

時政新聞網Politico Europe引述兩名德國官員稱，朔爾茨打算在11月3至4日到訪中國。報道稱，朔爾茨此行會帶同商界代表團，在沿襲前總理默克爾與華建立緊密經貿關係，以及就人權、俄烏衝突等議題對中國較為強硬之間平衡。

朔爾茨亦有可能會是10月中共二十大舉行後，首位會見中國國家主席習近平的西方領導人。他可能到訪中國的時機，距離他計劃在11月中出席印尼二十國集團（G20）峰會不到兩周。印尼總統佐科維多多此前稱，習近平亦會出席是次G20峰會，但中方尚未證實。

德國政府對朔爾茨出訪消息不予置評。報道稱，柏林通常會在總理出訪前一周才公佈消息。

中國外交部發言人毛寧被記者問及，朔爾茨會否在11月初訪問中國時，也表示這個問題目前沒有可以發佈的消息。

朔爾茨一直強調與中國合作的重要，尤其希望中國加入他去年提出，涉及全球主要經濟體的氣候倡議。他亦反對美國推動的和中國脫鉤，但在年初訪問日本期間強調，德國企業必須避免供應鏈依賴單一國家。

朔爾茨的社民黨政府上任以來，受到聯合執政夥伴綠黨掣肘。綠黨領導層主張親美和對中俄強硬，並控制外交、經濟兩個重要部長職位。匿名官員稱，朔爾茨計劃訪華時向中方強調維護國際法的重要，並會嘗試推動中方對俄採取較強硬立場。

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責任編輯：連兆鋒