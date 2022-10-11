▲ 中國超越德國 汽車出口量全球第二僅次日本

中國汽車出口量今年以來超越德國，躍升全球第二僅次日本。中國汽車工業協會數據顯示，8月中國汽車出口量達30.8萬輛，按年增長65%，也是史上首次超過30萬輛。今年前八個月，中國汽車出口量已超越德國，僅次於日本汽車出口量。其中，新能源汽車1至8月出口量按年增長接近一倍。

中汽協整理海關數據顯示，今年1到8月中國汽車出口量191萬輛，按年增長47.5%，數字已經接近去年全年的出口量。

新能源汽車成為了當之無愧的增長引擎。1至8月中國新能源汽車累計出口34萬輛，按年增長97.4%。

發達國家正成為中國汽車出口的主要市場。1至8月，中國汽車商品出口金額排名前十的國家分別是美國、墨西哥、日本、比利時、英國、俄羅斯、德國、南韓、澳洲和沙特阿拉伯。

20年前，中國汽車整車出口量僅4.31萬輛，當中不少還是雪地行走機動車、高爾夫球車等小型特殊車輛，而德國、日本的汽車出口數量均超百萬輛。

中國汽車出口產業20年來「彎道超車」。英國權威媒體Just-Auto數據指，2021年中國汽車出口數量首次突破200萬輛，總量達到201.5萬輛，僅次於日本的382萬輛和德國的230萬輛，已經成為全球第三大汽車出口國，且超出南韓國的152萬輛近25%。

近年來，汽車行業遭遇了較為嚴重的芯片短缺，再加上2021年下半年以來鋁等汽車主要原材料大幅漲價，讓不少車企承壓。

但在這種背景下，國內汽車出口產業卻實現了逆勢增長。中汽協數據顯示，2021年中國汽車出口量201.5萬輛，按年增長101.1%，結束了此前多年汽車出口量在100萬輛附近徘徊的情況。今年以來，汽車出口數量仍保持高速增長。

太平洋證券認為，國內汽車產業鏈條相對完備，具備差異化競爭優勢。在芯片供應短缺導致全球車企承壓的背景下，中國汽車出口的優異表現彰顯了國內完備的產業鏈優勢。隨著國產品牌在新能源、智能化領域的進階，產品力和品牌形象的進一步鞏固將有利於中國制造的汽車銷往更多國家和地區。

同時，一些政策也為汽車出口提供了有力支持。9月5日，在國務院新聞辦公室召開的國務院政策例行吹風會上，商務部表示將繼續支持新能源汽車企業加快建設海外營銷和售後服務網絡，加大品牌宣傳推廣力度。鼓勵有條件的中資銀行境外機構提供境外消費金融產品。研究拓寬出口運輸渠道，通過中歐班列運輸新能源汽車。

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責任編輯：連兆鋒