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【中國樓市】38城房價下跌已一年 僅這4城止跌轉漲

經濟脈搏 20:31 2022/10/11

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中國樓市整體仍處於下行週期，上海易居房地產研究院今日（11日）發布最新報告顯示，在受監測的50座城市中，只有成都、北京、上海、合肥共4城已止跌轉漲，另外46城住宅價格指數仍在下跌中。

易居房地產研究院報告顯示，成都、北京、上海、合肥下跌時間分別持續了2個月、3個月、3個月和12個月。報告指出，成都市房價在二線城市中最先止跌轉漲，主要得益於二手房限價放鬆和近期一系列穩市場的新政。

報告指，一線城市房地產市場韌性最強。但由於深圳是全國最早出台二手房指導價的城市且政策效力依然持續，市場預期仍未有改善，從去年3月到今年9月已持續下跌17個月。

河南、貴州、山東的主要城市房地產市場表現較弱。其中，廊坊和鄭州的市場景氣度為50城最低，廊坊房價自2017年7月開始下跌，至今累計下跌43個月；鄭州自2017年8月開始下跌，至今累計下跌46個月。今年7月，廊坊宣佈取消限購限售；而鄭州自今年3月起就出台了一系列紓困措施。

從各城市房價跌幅來看，跌幅相對較小城市為杭州、北京、成都、海口和上海，跌幅均在1%左右。其中，杭州總跌幅最小，僅0.8%。目前跌幅較大的城市為貴陽、哈爾濱、太原、廊坊，跌幅均超過10%。

內地13城土拍近七成底價成交 廣州整体拿地溢价率不足1%

【中國樓市】促樓市成交 佛山等內地19城發買樓消費券

責任編輯：袁瑋婧

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