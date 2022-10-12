人民日報連三日刊文 稱「躺平」不可取 堅持動態清零

內地周二（11日）新增1760宗本土病例，包括374宗確診及1,386宗無症狀感染。針對內地疫情防控形勢，黨媒《人民日報》連續三日刊發評論文章，重申堅持動態清零，才能最大程度地避免疫情失控造成巨大損失。

國家衛健委通報，新增病例仍以內蒙古佔最多，錄511宗，新疆有441宗，山西有135宗。廣東再多54宗感染，其中首次發現Omicron BF.7變異株的深圳佔29宗。

至少5地發現BF.7變異株

《新京報》報道，內地已至少有5地檢出BF.7變異株，包括廣東深圳、韶關，內蒙古呼和浩特、烏蘭浩特以及山東煙台。專家指，BF.7引發的症狀與Omicron早期亞型變異株感染後的症狀類似。但相對於BA.4或者BA.5，BF.7的傳播速度快、傳染力強、代際間隔更短，極易造成大面積傳播。深圳一個案與路人相遇後即造成傳播。

【內地疫情】深圳首次發現BF.7變異株 抵深須三天三檢

另外，上海新增38宗本土病例，市內10個區域劃為疫情中風險區，涉及浦東、靜安、普陀、楊浦、寶山、松江。多區加強全民核酸檢測頻次至一周兩檢，金山呂巷鎮更實施三天三檢，確保不漏一戶、不落一人。北京亦有11宗感染。

人民日報：「躺平」不可取

《人民日報》再就內地疫情防控發表評論文章，指當前全球疫情仍在高位流行，病毒仍在不斷變異，「躺平」不可取，「躺贏」不可能，堅持動態清零才能最大程度地避免疫情失控造成巨大損失。

文章指出，截至9月28日，中國60歲以上老年人完成全程接種人數佔老年人口的比例為86.26%，還有相當部分老年人尚未完成全程接種和加強免疫接種，加上相當數量的兒童和有禁忌症無法接種疫苗的人群，疫苗接種率尚未形成足以抵抗重症和死亡的屏障。

人民日報：躺平沒出路 增強對疫情防控政策信心和耐心

官媒發文堅持清零引熱議 網友痛批後微博急降熱搜

文章強調，一旦放鬆疫情防控，勢必會在短期內造成大量人群被感染，出現大量重症和死亡病例，造成醫療資源擠兌，讓正常的醫療服務需求得不到解決，形成惡性循環。

文章稱，放鬆防控將大幅提升病毒變異風險，而新的變異毒株出現後又可能帶來新的傳播風險和感染威脅，必須毫不動搖堅持動態清零總方針，毫不鬆懈抓好常態化疫情防控，牢牢守住不發生規模性疫情的底線。

責任編輯：易燕丹

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