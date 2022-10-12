繼續動態清零 上海招940名防疫專員合約兩年 

內地新冠疫情反覆，《人民日報》一連三日刊文重申，在疫情防控上絕不能「躺平」，堅持動態清零才能最大程度地避免疫情失控造成巨大損失。為統籌疫情防控和經濟社會發展，上海多區公開招聘社區防控專崗人員，招聘總人數達940名，合约兩年。

上海疫情多點散發，昨日新增4宗本土確診和34宗本土無症狀染，涉及浦東新區、寶山區等地。10月1日至11日，該市累計新增191宗本土病例。

財新網報導，浦東新區人社局10日發布公告，為做好新冠疫情防控和高校畢業生就業工作要求，浦東向社會公開招聘從事社區防疫工作的社區防控專崗人員575名。

人民日報連三日刊文 稱「躺平」不可取 堅持動態清零

人民日報：躺平沒出路 增強對疫情防控政策信心和耐心

除了浦東，上海其他各區相繼發布2022年社區防控專崗人員公開招聘公告，向社會公開招聘社區防控專崗工作人員。面向人群包括應屆高校畢業生（含離校2年內未就業高校畢業生），以及符合條件的非應屆高校畢業生。

招聘人數方面，黃浦區招聘50名、靜安區54名、長寧區70名，虹口區84名、楊浦區90名。此外，普陀區部分街道也發佈防控專崗人員招錄公告，其中宜川路街道5名、普陀區長征鎮7人、甘泉路街道5人。

責任編輯：易燕丹

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