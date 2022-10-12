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傳河北民眾集資過百萬 建毛澤東紀念館

社會熱點 13:47 2022/10/12

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河北沙河溪溝新靈山的「毛主席紀念館」10月8日舉行開館儀式。該館據報是由當地民眾集資興建，投資過百萬元（人民幣，下同），館內放有銅質金色毛澤東坐像供民眾瞻仰。

據中紅網報道，毛澤東侄女毛小青為該館題寫館名。受疫情影響，只有數十人參加開館儀式。

紀念館坐落於河北沙河朱莊水庫南側溪溝村西的中原新靈山上，坐西朝東，依山而建，主體為鋼架結構，總建築面積500平米。紀念館高兩層，上層依山勢後坐數米達380平方米，放有銅質金色毛澤東坐像（與毛主席紀念堂北側大廳相同規格）。

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據報道，紀念館投資過百萬，全部由當地民眾集資，參與集資的群眾達數千人。其中，現年67歲的牽頭人吳會英，將數十萬元積蓄全部用於投資建館，在資金不足的情況下，不顧自己年老體弱發動籌資，最終籌集到建館所需的百萬資金。

吳會英在2014年曾與其他民眾商議並投資近百萬元，於2015年10月在永年縣建成「毛主席紀念館」並舉行開館儀式。去年12月1日，當地政府以紀念館的位置不在規劃範圍內為由拆除。

河北臨漳劉廣營毛澤東銅像廣場建設者楊東民知悉後，聯合吳會英等人多次與當地鄉政府溝通協調和協商。在與政府重新簽訂協議、重新選址建設後，最後建成比以前規模更大，耗資更多的「毛主席紀念館」。

責任編輯：李冰琪

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