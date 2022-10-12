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保時捷賣中國菜刀 標價1800元能拍蒜 美英官網已售罄

社會熱點 13:58 2022/10/12

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保時捷設計（Porsche Design）上架一款不鏽鋼一體式中國菜刀，售價240美元（折合約1884港元）。據悉，目前美國、英國官網已售罄，德國和瑞士的網站還可以下單。

保時捷設計官網顯示，這款商品名為「P22中國刀 」，官方在菜刀描述中介紹，「東方廚房不可或缺，來自中國的標準」，「刀片長度17.3厘米，毛重0.84千克，中國切刀，不適合斬骨頭」。

從官網展示的圖片看，這把菜刀設計簡約，整體材質包括刀柄部分都是不鏽鋼，唯一的裝飾是手柄前端的金屬塊和字樣，刻印了「Type 301」「純301鋼，由保時捷設計」。 

重慶一名刀具品牌銷售商表示，該菜刀供應商是一家名為CHROMA的德國刀具品牌，「Type 301」的意思是，這款菜刀屬於德國供應商與保時捷聯名的經典刀具系列中的一款。

此前，有內地消費者使用老字號刀剪品牌張小泉的菜刀拍蒜頭，結果刀身斷成兩截，品牌客服回應稱菜刀不能拍蒜，引發熱議。

這次保時捷推出「中國標準」的菜刀，消費者同樣關注菜刀能否拍蒜、拍青瓜。對此，保時捷設計精品銷售（上海）有限公司工作人員回應稱，「可以拍蒜，具體使用建議需咨詢當地銷售公司」。

責任編輯：易燕丹

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