【中共二十大】二十大召開在即 一文看懂黨代會要點

中共二十大召開在即，將選舉產生新一屆中央委員會。二十大的全稱為，中國共產黨第二十次全國代表大會也就是黨代會，黨代會有哪些知識點？下面以Q&A的形式一一回答。

1.黨代會怎麼開？有哪些職權？

根據《中國共產黨章程》，黨的全國代表大會和它所產生的中央委員會是中國共產黨的最高領導機關，享有最高決策權和監督權。黨的全國代表大會有6項職權： 聽取和審查中央委員會的報告； 聽取和審查中央紀律檢查委員會的報告； 討論並決定黨的重大問題； 修改黨的章程； 選舉中央委員會； 以及選舉中央紀律檢查委員會

2.什麼是中央委員會全體會議？

中央委員會通過召開中央委員會全體會議來進行決策方針的制定。 中央委員會全體會議由中央政治局召集，每年至少舉行1次，五年內一般舉行7次。 黨的幾屆幾中全會，是指黨的全國代表大會選舉產生的第幾屆中央委員會召開的第幾次全體會議。如七屆二中全會就是，七大的黨代表選出來的中央委員會召開的第二次中央委員會議。

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3.黨代會的會期有多長？

中國共產黨的全國代表大會一次開多長時間，黨章上沒有具體規定。回顧黨的歷次全國代表大會，會期長短並不固定，早期從8天到10多天不等，最長的一次是中共七大，開了50天。新中國成立後，中共九大會期比較長，有24天；十大會期最短，只開了5天。自中共十四大開始，黨的全國代表大會會期基本固定在一周左右。 如中共十八大，2012年11月8日開幕，11月14日閉幕，會期為7天。中共十九大，2017年10月18日開幕，10月24日閉幕，會期同樣是7天。

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4.黨代會代表由哪些人組成？

二十大共有2296名代表。 總體沿用近幾次全國黨代表大會代表選舉的做法，根據新的形勢和任務，二十大代表的選舉共劃分為31個省區市、中央和國家機關、中央金融系統、中央企業系統（在京）以及解放軍和武警部隊等38個選舉單位。 一是保證生產和工作第一線代表比例。省區市、中央金融系統和中央企業系統(在京)代表中，生產和工作第一線黨員所佔比例一般不少於1/3，黨員領導幹部(領導人員)所佔比例一般不超過2/3。要有經濟、科技、國防、政法、教育、宣傳、文化、衞生、體育和社會管理等各個領域的代表。 二是注重推薦工人、農民和專業技術人員黨員中的先進模範人物。 三是女黨員和少數民族黨員應佔一定比例。 四是嚴把人選身份關。

責任編輯：李冰琪