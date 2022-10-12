據報美將放行兩家在華外企 可向美採購芯片設備

路透社引述業界相關人士消息稱，美國政府周二（12日）將放行兩家在華外企，可在其供應商未申請許可的情況下，取得受限制的產品與服務，這減輕了美國針對中國芯片產業新一輪限制措施帶來的負擔。

路透社的報道沒有披露哪兩家晶片公司獲得美國商務部的豁免，不過據消息來源，拜登政府曾計劃讓三星電子、SK 海力士等在中國經營的外商，免受芯片生產設備管制措施限制，但上周五公布的新規定並未豁免這類公司。

SK海力士已發表聲明證實，豁免於美國對中國大陸的出口管制，時效為一年；韓聯社另報導，三星電子也同樣獲得豁免。

SK海力士在聲明中表示，已獲得美國准許，一年內可在無需額外申請許可的情況下，向在中國的廠房供應開發與生產DRAM半導體所需的設備與品項。該公司表示，繼續供應設備代表能向全世界穩定供應記憶體芯片。韓聯社另外報導，三星電子也獲得美國同樣的許可。

美國商務部上星期五公布了影響面十分廣泛的規定，限制美國供應商向中國客戶銷售半導體和芯片生產設備。美國商務部還將31家中國實體納入其「無法驗證」清單，其中包括長江存儲科技有限責任公司以及領先晶片設備生產商北方華創的一家附屬公司，限制這些企業從海外採購芯片技術的能力。

從周二零時起，供應商也被禁止在沒有許可證的情況下支持、服務或向這些中國企業供應非美國供應品。

報道稱，無論許可證是否被批准，通過許可證程序所需的時間都可能造成運輸的延誤和生產的停頓。

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責任編輯：袁瑋婧