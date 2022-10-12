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「天宮課堂」今移師問天艙開講 將演示多個趣味實驗 （附直播連結）

社會熱點 15:55 2022/10/12

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「天宮課堂」第三課今日（12日）下午3時45分開始，神舟十四號飛行乘組太空人陳冬、劉洋、蔡旭哲將首次擔任主講老師，並演示微重力環境下毛細效應、水球變「懶」等實驗。

這次太空授課活動將繼續採取天地互動方式進行，「天宮課堂」的「講堂」在以往天和核心艙的基礎上，新增了問天實驗艙，「太空教師」的活動範圍更大，相應在直播當中用到的攝像機機位和保障設備變得更多，地面調度的操作也更加複雜。

北京航天飛行控制中心通信調度員原旭東表示，「我們採用了問天艙和天和艙兩艙切換跟蹤的模式，每個艙都可以下傳同樣的攝像機（圖像），包括話音。通過兩艙的話音級聯、圖像下傳，確保整個（太空授課）圖像話音流暢。兩艙接力過程中，為保障授課效果，我們也是精心設計，再結合授課腳本進行圖像話音切換。」

問天實驗艙高難度轉位 中國太空站變「L」準備迎「T」

夢天實驗艙完成加注推進劑 將組成中國太空站完全體

「天宮課堂」的直播信號主要通過「天鏈」中繼衛星回傳到地面。在這次的太空授課中，飛控團隊也首次採用雙中繼衛星分別跟蹤的方式，確保圖像話音穩定回傳。

原旭東指出，一顆天鏈中繼衛星跟蹤問天實驗艙，另外一顆中繼衛星跟蹤天和核心艙，兩個跟蹤弧段是有交疊的，首先問天實驗艙進行圖像話音的下傳，然後在中間兩個星的搭接弧段，「我們擇機進行圖像話音的切換。」

為確保回傳到地面的圖像話音穩定流暢，科技人員也制定周密的方案預案。北京航天飛行控制中心通信系統工程師孫宇表示，在設備層面，圖像和話音傳輸都採用主備份的實施方案，在鏈路傳輸上也採用專線和聯通線路的雙備份方式。此外還採用央視光端機作為第三路由，進一步提高圖像話音質量和傳輸的可靠性。

責任編輯：易燕丹

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