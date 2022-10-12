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義烏保暖用品在歐洲成搶手貨 首8月出口按年飆升41%

社會熱點 16:44 2022/10/12

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在天然氣供給受限、價格大漲的情況下，為了能安然過冬，越來越多歐洲人向中國製造尋求「解決方案」，電熱毯、電暖器等取暖設備出口呈現爆發式增長，被稱為「世界小商品之都」的浙江義烏，今年首8個月保暖用品出口金額按年飆升41%。

央視財經報導，在義烏國際商貿城的小家電專區，暖手袋、電熱毯、電暖器等各種取暖設備都受到歐洲客戶的歡迎。經營戶袁女士表示，以前暖手袋主要用於內銷，小部分出口到俄羅斯，沒想到今年大批歐洲客人前來詢價，現在店裡上新速度還趕不上歐洲客人問貨的節奏。

另一名電熱毯經營戶朱女士亦對此感到非常意外，她表示，自己從業26年間幾乎沒有歐洲客戶的訂單，今年從5月開始，陸續接到不少歐洲客戶的訂單。

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朱女士稱，智能型產品功能更多，在歐洲更好賣，同時為迎合歐洲客戶的需求，他們需要將溫控開關上的英文翻譯成意大利語、西班牙語、法語、德語等多國語言。

此外，相關企業還表示，隨著歐洲一些國家的天氣逐漸轉冷，為滿足歐洲等地客戶追加的訂單，他們不得不提前預訂船隻艙位和貨櫃。

海關數據顯示，1至8月，義烏市出口保暖用品，包括空調、熱泵、熱水器、電熱毯等共計1.9億元人民幣，按年增長41.6%；首八月浙江省出口電熱毯646.8萬條，按年增長32.1%；其中，對歐盟出口64.8萬條，增長114.6%。

隨著氣溫下降，經營戶預估，接下來保暖用品還將迎來爆發式增長，他們也在積極對歐標或者歐盟需要的CE認證等做進一步了解。

責任編輯：易燕丹

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