【中共二十大】七中全會通過二十大政治報告、黨章修正案等

中共第十九屆中央委員會第七次全體會議閉幕，全會討論並通過了黨的十九屆中央委員會向中國共產黨第二十次全國代表大會的報告，討論並通過了黨的十九屆中央紀律檢查委員會向中國共產黨第二十次全國代表大會的工作報告，討論並通過了《中國共產黨章程（修正案）》，決定將這3份文件提請中國共產黨第二十次全國代表大會審查和審議。

據新華社報道，七中全會周日（9日）至今日在北京舉行，出席全會的有中央委員199人，候補中央委員159人。中央紀律檢查委員會委員和有關負責同志列席會議。

七中全會公報指，全會決定，中國共產黨第二十次全國代表大會於下周日（16日）在北京召開。

全會聽取和討論了習近平受中央政治局委託作的工作報告。習近平就黨的十九屆中央委員會向中國共產黨第二十次全國代表大會的報告討論稿向全會作了說明，王滬寧就《中國共產黨章程（修正案）》討論稿向全會作了說明。

中共十九屆七中全會北京召開 習近平就二十大報告討論稿作說明

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強調以習近平同志為核心

公報指，全會充分肯定黨的十九屆六中全會以來中央政治局的工作。一致認為，一年來，面對複雜嚴峻的國際環境和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務，中央政治局全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，團結帶領全黨全軍全國各族人民，弘揚偉大建黨精神，堅持穩中求進工作總基調，落實疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求，統籌新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展，統籌發展和安全，毫不放鬆抓好常態化疫情防控，推動高質量發展，深化改革開放，發展全過程人民民主，加強宣傳思想文化工作，突出保障和改善民生，推進生態文明建設，加快國防和軍隊現代化步伐，積極開展中國特色大國外交，推進全面從嚴治黨，成功舉辦北京冬奧會、冬殘奧會，隆重慶祝香港回歸祖國25周年，堅決開展反分裂、反干涉重大鬥爭，妥善應對烏克蘭危機帶來的風險挑戰，着力保持平穩健康的經濟環境、國泰民安的社會環境、風清氣正的政治環境，推動黨和國家各項事業取得新的重大成就，為召開黨的第二十次全國代表大會創造了良好條件。

全會總結了黨的十九大以來5年的工作。一致認為，黨的十九大以來的5年，是極不尋常、極不平凡的5年。5年來，以習近平同志為核心的黨中央高舉中國特色社會主義偉大旗幟，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，堅持馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想。

5年來，以習近平同志為核心的黨中央審時度勢、守正創新，敢於鬥爭、善於鬥爭，團結帶領全黨全軍全國各族人民有效應對嚴峻複雜的國際形勢和接踵而至的巨大風險挑戰，以奮發有為的精神把新時代中國特色社會主義不斷推向前進，攻克了許多長期沒有解決的難題，辦成了許多事關長遠的大事要事，推動黨和國家事業取得舉世矚目的重大成就。

公報最後指出，全會分析了當前形勢和任務，深入討論了新時代新征程堅持和發展中國特色社會主義、全面建設社會主義現代化國家的若干重大問題，為召開黨的第二十次全國代表大會作了充分準備。

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責任編輯：袁瑋婧