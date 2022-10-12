【中共二十大】七中全會公報強調「兩個確立」：習核心具有決定性意義

中共七中全會今日（12日）閉幕，公報指，黨確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位，強調全黨要深刻領悟「兩個確立」的決定性意義。

據新華社報道，七中全會公報指出，全會強調，黨的十九大以來5年黨和國家事業的重大成就，是在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下、在習近平新時代中國特色社會主義思想指引下全黨全國各族人民團結奮鬥取得的。黨確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位，反映了全黨全軍全國各族人民共同心願，對新時代黨和國家事業發展、對推進中華民族偉大復興歷史進程具有決定性意義。

全黨要深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，踔厲奮發、勇毅前行，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興而團結奮鬥。

全會由中央政治局主持。中央委員會總書記習近平作了重要講話。

全會決定，中國共產黨第二十次全國代表大會於2022年10月16日在北京召開。

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責任編輯：袁瑋婧