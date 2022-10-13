二十大後防疫政策會否改變？國家衛健委梁萬年：我也很難說

繼官媒接連幾日重申堅持動態清零，不會「躺平」後，國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年受訪發聲，解釋為何要堅持動態清零。對於二十大後中央會否有更多機會改變政策，梁萬年說好難回答。

梁萬年昨日（12日）接受央視訪問時被問到中國為何堅持動態清零的總方針，他說，從發病率、感染率、死亡率和重症率來說，中國在全球應該是最低的國家之一，如果沒有一些嚴格的措施執行，面對新的Omicron變異病毒株，很容易會破防，一旦破防，造成的損失和危害將會是巨大。

對於Omicron致病率下降，引發的重症率也很低，中國為何還要堅持動態清零，梁萬年說，從公共衛生的角度，衡量一個病毒的危害性包括群體視角和個體視角，如果感染人口很多，就算病死率很低，死亡的絕對數也仍然很大，仍是重大問題。現階段，在藥物和疫苗沒有完全達到理想狀況的情況下，嚴格防控對保護生命時有必要的。

他也提到防疫措施引發的經濟代價。他說，計算代價時要算整體上的，收益也要算總體賬，包括生命等。算賬如果只算經濟賬，會很片面。

當被問及人民的生產生活秩序何時能恢復正常，梁萬年說，現階段從科學角度說，很難明確在幾月就能達到標準。現在病毒還有很大的不確定性，尤其是病毒還在不斷變異。

同日，英國廣播公司（BBC）公布梁萬年受訪的影片。當被問及二十大後中央會否有更多機會改變政策，梁萬年說好難回答，因為他是學者，他更多的是從三角模型來考慮，一邊是疾病和病毒，一邊是系統抵抗力，另一遍是社會公共幹預措施。

梁萬年說，他以為這個不是一個重要的問題，因為抗擊疫情是科學抗疫，這個亦是中央政府特別強調的。

責任編輯：尹航

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