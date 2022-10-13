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意大利人準備好登天宮？女航天員飛越中國曬驚人中文

國情動向 10:34 2022/10/13

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意大利人準備好登天宮？女航天員飛越中國曬驚人中文

意大利人已準備好登上中國天宮太空站？意大利女航天員克里斯托福雷蒂（Samantha Cristoforetti）留駐國際太空站之旅結束之際，在社交媒體發佈相信是她在國際太空站，拍攝中國的照片。更令人眼前一亮的是，這位意大利女航天員大秀中文水平，引用了中國東晉文學家王羲之《蘭亭集序》中的一句話，同時將之傳神地譯成英語和意大利語。

克里斯托福雷蒂是意大利首位女性航天員，她留駐國際太空站半年任務剛剛結束，準備返回地球前，周三（12日）在Twitter發帖，登出3張相信是她在國際太空站對地拍攝的照片。

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雖然她沒有標明拍攝的是甚麼地方，但熟悉地理的人不難發現，第一張是中國渤海灣，遼東半島和山東半島清晰可見，而第二和第三張分別是北京的日與夜，故宮、天安門廣場、首都機場等地標都頗容易辨認。

更加驚豔的是，克里斯托福雷蒂為照片配上一段中文：「仰觀宇宙之大，俯察品類之盛，所以遊目騁懷，足以極視聽之娛，信可樂也。」

這句王羲之《蘭亭集序》中的古文，對現代中國人來說也許都不太容易明白，克里斯托福雷蒂則傳神又準確地譯成了英意雙語：「往上仰望，我看見浩瀚宇宙；往下俯視，我望到世界之大。隨着眼神遊走，心胸變得開懷，感官享受達到了頂峰，這就是真正的快樂。」

克里斯托福雷蒂的中文為甚麼這樣好？

歐洲航天局（EASA）公佈資料顯示，克里斯托福雷蒂1977年生於米蘭，2009年成為航天員，2014年底首次征空，在國際太空站留駐200天至2015年中。她今年4月第二次上國際太空站，留駐半年，到10月中返回地球。

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克里斯托福雷蒂會說意大利語、英語、德語、法語、俄語和中文。她還是歐空局內一個中國聯絡組的成員，負責與中國同行保持聯系，以確定和實施雙方航天員領域的合作計劃。

2017年，克里斯托福雷蒂曾赴中國，與中國航天員一同參加了在中國黃海組織的海上生存演習。這也是中國航天員和國外同行首次在中國開展聯合訓練。

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當年和她一同來中國訓練的，還有德國男航天員毛雷爾（Matthias Maurer）。兩人都能說流利中文，毛雷爾還為自己起了個中文名字：馬天。

國際太空站由美國休斯敦及俄羅斯莫斯科飛控中心共同管理，意味進站俄羅斯航天員必須學習英語之餘，西方航天員也必須學習俄語。國際太空站退役在即，美國自我排除了和中國航天合作，歐洲航天局則已安排航天員學習中文，克里斯托福雷蒂、毛雷爾等歐洲航天員今後相信有不少機會登上天宮。

克里斯托福雷蒂用中文受訪片段：

歐洲航天員學中文 準備參加中國太空站

俄羅斯欲退出國際太空站 卻因這事上不了中國太空站？

拖累中俄月球站工程？俄「月球25號」探測器不合格延期

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責任編輯：連兆鋒

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