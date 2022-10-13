拜登任內首份國安戰略劍指中俄 京回應（更新版）

白宮周三（12日）推出了一項拖延已久的國家安全戰略，旨在遏制中國的崛起，同時再次強調與盟國合作應對民主國家面臨的挑戰的重要性。

20:24更新中國外交部回應

在北京，外交部發言人毛寧表示，反對固守冷戰思維和零和博弈等陳舊觀念，也不贊成渲染地緣沖突、大國競爭。這些做法都與當今時代潮流和國際社會期待背道而馳，必定不受歡迎，終將遭到失敗。

中美作為最大的發展中國家和發達國家，對維護世界和平與穩定、促進經濟繁榮與發展肩負責任。中美兩國合則兩利，鬥則兩傷。美方應秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，推動中美關系重回健康穩定發展軌道。

這份 48 頁的文件因俄羅斯入侵烏克蘭而被推遲，其中沒有包括重大的思想轉變，也沒有引入重大的新外交政策原則。相反，它強調了這樣一種觀點，即美國的領導力是克服氣候變化和威權主義崛起等全球威脅的關鍵。

據路透社報道，該戰略稱，即使在俄羅斯入侵之後，中國仍是對全球秩序最嚴重的挑戰，美國要想保持其全球影響力，就必須贏得與超級大國的經濟軍備競賽。

白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）說，盡管美國仍致力於負責任地管理我們兩國之間的競爭，但中華人民共和國懷有意圖並越來越有能力重塑國際秩序，以支持使全球競爭環境向其利益傾斜的秩序。

他說，華盛頓必須在應對包括氣候變化、糧食不安全、傳染病、恐怖主義、能源轉型和通貨膨脹在內的跨國挑戰的同時管理好中國關係。

中國駐華盛頓大使館沒有立即回應置評請求。

拜登尚未解決一些關鍵的外交政策辯論，包括前總統特朗普時期對中國商品征收的關稅。

責任編輯：尹航

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