台灣相隔939天重開邊境 首批泰國旅行團凌晨抵台

相隔939天，台灣今日起重新開放邊境，解除免簽證地區的入境限制和旅行團禁令，入境旅客實施「0+7」免隔離措施。首批兩個泰國旅行團共45人，今日凌晨抵達桃園機場。 觀光局統計，解封首日有20個外國旅行團、逾200名旅客入境。

台灣邊境解封首日，自泰國廊曼機場（Don Mueang Airport）返台的台灣虎航IT-506航班於凌晨零時16分降落，成為解封後第一架入境的航班。疫情指揮中心指揮官王必勝、觀光局局長張錫聰、機場及航空公司代表到場迎接，並送上口罩等紀念品。

張錫聰表示，疫情對台灣觀光影響將近兩年半，跨境旅遊幾乎停頓，今日重新啟動，對台灣跨境旅遊是再生與重建的機會，相信後續防疫措施會逐步鬆綁到「0+0」階段，吸引觀光產業的從業人員回流，迅速重建台灣跨境旅遊市場。

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觀光局統計，除了泰國，開放首日還有來自日本、南韓、新加坡、馬來西亞、越南等國家或地區旅行團共20團、244名旅客赴台。預估到10月底前，至少有230團、3630名旅客到台灣旅遊。

在新措施下，入境人員毋須居家隔離，只需七天自主防疫，但需要在入境當天或自主防疫第一天及有症狀時進行快測。持有2日陰性檢測結果，可於7日自主防疫期間外出，若無病徵，可乘搭公共交通工具。

但大陸和港澳居民觀光簽證仍未重新開放。台灣的陸委會早前表示，未來會根據疫情及兩岸互動情況的最新發展，逐步調整大陸及港澳居民的入境管制措施。

責任編輯：易燕丹

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