  • 27°C
香港時間 : 20221013日 (週四) 12:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

台灣相隔939天重開邊境 首批泰國旅行團凌晨抵台

社會熱點 11:28 2022/10/13

分享：

分享：

相隔939天，台灣今日起重新開放邊境，解除免簽證地區的入境限制和旅行團禁令，入境旅客實施「0+7」免隔離措施。首批兩個泰國旅行團共45人，今日凌晨抵達桃園機場。 觀光局統計，解封首日有20個外國旅行團、逾200名旅客入境。

台灣邊境解封首日，自泰國廊曼機場（Don Mueang Airport）返台的台灣虎航IT-506航班於凌晨零時16分降落，成為解封後第一架入境的航班。疫情指揮中心指揮官王必勝、觀光局局長張錫聰、機場及航空公司代表到場迎接，並送上口罩等紀念品。

張錫聰表示，疫情對台灣觀光影響將近兩年半，跨境旅遊幾乎停頓，今日重新啟動，對台灣跨境旅遊是再生與重建的機會，相信後續防疫措施會逐步鬆綁到「0+0」階段，吸引觀光產業的從業人員回流，迅速重建台灣跨境旅遊市場。

台灣確定下月13日實施0+7 入境免核酸及居家隔離

台灣快解除口罩令？疫情指揮中心：最快11月檢討戴口罩規定

觀光局統計，除了泰國，開放首日還有來自日本、南韓、新加坡、馬來西亞、越南等國家或地區旅行團共20團、244名旅客赴台。預估到10月底前，至少有230團、3630名旅客到台灣旅遊。

在新措施下，入境人員毋須居家隔離，只需七天自主防疫，但需要在入境當天或自主防疫第一天及有症狀時進行快測。持有2日陰性檢測結果，可於7日自主防疫期間外出，若無病徵，可乘搭公共交通工具。

但大陸和港澳居民觀光簽證仍未重新開放。台灣的陸委會早前表示，未來會根據疫情及兩岸互動情況的最新發展，逐步調整大陸及港澳居民的入境管制措施。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

台灣「0+7」檢疫新制下月13日上路 入境總量調升至每週6萬人次（更新版）
2022/09/22
台灣「0+7」檢疫新制下月13日上路 入境總量調升至每週6萬人次（更新版）
【台灣疫情】衛福部門：口罩令擬調整 但建議冬天前仍維持
2022/09/23
【台灣疫情】衛福部門：口罩令擬調整 但建議冬天前仍維持
台灣快解除口罩令？疫情指揮中心：最快11月檢討戴口罩規定
2022/09/27
台灣快解除口罩令？疫情指揮中心：最快11月檢討戴口罩規定
台灣確定下月13日實施0+7 入境免核酸及居家隔離
2022/09/29
台灣確定下月13日實施0+7 入境免核酸及居家隔離

你可能感興趣

台灣「0+7」檢疫新制下月13日上路 入境總量調升至每週6萬人次（更新版）
12:05 2022/09/22
台灣「0+7」檢疫新制下月13日上路 入境總量調升至每週6萬人次（更新版）
【台灣疫情】衛福部門：口罩令擬調整 但建議冬天前仍維持
10:44 2022/09/23
【台灣疫情】衛福部門：口罩令擬調整 但建議冬天前仍維持
台灣快解除口罩令？疫情指揮中心：最快11月檢討戴口罩規定
12:14 2022/09/27
台灣快解除口罩令？疫情指揮中心：最快11月檢討戴口罩規定
新冠肺炎疫情 疫情 防疫措施 出入境管制 航空 機場 簽證 旅行團 旅遊行業 泰國

上一篇文章

內地增1476宗本土病例 廣州上海多區暫停開放文娛場所

下一篇文章

義烏保暖用品在歐洲成搶手貨 首8月出口按年飆升41%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

義烏保暖用品在歐洲成搶手貨 首8月出口按年飆升41%
義烏保暖用品在歐洲成搶手貨 首8月出口按年飆升41%
繼續動態清零 上海招940名防疫專員合約兩年
繼續動態清零 上海招940名防疫專員合約兩年
保時捷賣中國菜刀 標價1800元能拍蒜 美英官網已售罄
保時捷賣中國菜刀 標價1800元能拍蒜 美英官網已售罄
人民日報連三日刊文 稱「躺平」不可取 堅持動態清零
人民日報連三日刊文 稱「躺平」不可取 堅持動態清零
上海人恐慌搶水所為何事？官方發通知強調供水正常
上海人恐慌搶水所為何事？官方發通知強調供水正常
官媒發文堅持清零引熱議 網友痛批後微博急降熱搜
官媒發文堅持清零引熱議 網友痛批後微博急降熱搜
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款