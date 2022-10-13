為提振樓市 蘇州市政府擬大筆回購一萬套商品房

各地為穩樓市、促成交推出新措施，江蘇蘇州計劃定向回購部分新房項目。業內人士認為，此類政策總體上對於提振樓市行情、加快房企資金回籠、擴充保障房房源等都有全方位的效應，但是，「政府直接回購」的方式在落地時仍面臨財政壓力較大等問題。

政府定向回購 可緩解房企資金壓力

綜合《新京報》及《證券時報》報道，市場消息指，蘇州市政府計劃定向回購部分新房項目，擬對6個區及4個縣市共10個板塊，回購約1萬套新房。

蘇州市人民政府相關工作人員表示，確實有定向回購部分新房項目的會議紀要，但具體操作情況會安排住建局進一步說明。

蘇州一位中介人士介紹，實際上，蘇州在今年9月份就推出了政府回購房源的舉措。三季度樓市持續低迷，出台此類政策確實可以提振樓市，有利於進一步去庫存。此次蘇州政府方面回購的房源是否作為人才房或保障房尚無明確定論，但可以確定的是，目前政府回購的房源基本都是有國企或本區域城投入股、操盤的項目。

據克而瑞數據，9月蘇州市區商品住宅的成交面積約為122.99萬平方米，按月增加126.88%，按年增加93.34%。

短期對市場有利好作用 長期仍須恢復信心

事實上，在蘇州之前，已有多個地方政府表態鼓勵國有企業批量購入新建商品房，包括鄭州、濟南等。

中指研究院指數事業部市場研究總監陳文靜指出，三季度以來，已有多城出台鼓勵回購商品房相關的政策，政府部門定向回購的方式在緩解企業資金壓力方面有一定效果，但對地方政府財政支出亦會產生一定壓力。

前期政策逐步落地 內地9月新增貸款創歷史同期最高

中原地產首席分析師張大偉表示，從目前來看，政府直接回購房產都只處於政策層面，因為落地難度較大，涉及如何定價、如何選擇房源等很多問題，而且大部分是作為保障房、人才房，如果按照市場價成交，政府壓力將會很大。由此來看，鼓勵企業批量購入新建商品房或將成為主流。

「雖然回購商品房短時間內能夠對市場起到利好作用，緩解房企現金流緊缺的局面，但長遠看，房地產市場的修復還需購房者恢復信心。」諸葛找房數據研究中心首席分析師王小嬙表示。克而瑞認為，在輪番政策暖風的作用下，市場信心或將逐漸恢復，短期房地產市場也將逐步回穩，但城市分化加劇。

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責任編輯：尹航

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