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上海推綠色出行 冀2025年個人新購純電動車佔比超50％

社會熱點 13:31 2022/10/13

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上海市政府舉行新聞發布會，介紹新一輪《上海市交通發展白皮書》相關情況，表示將強化新能源汽車推廣應用，目標2025年個人新增購置車輛中純電動佔比超50％。

上海市經濟信息化委副主任湯文侃在會上表示，以數字化和低碳化為目標，上海將全面打造智慧交通和綠色交通體系。

在數字化領域，全市已開放1299公里智能網聯汽車測試道路，將全力打造無人公交、無人配送等10個以上「車、路、網、雲」協同應用場景。同時加快智能網聯汽車終端發展，力爭到2025年塑造3個以上具有上海標識度的品牌，打造10款以上爆款產品，產值達到5000億元（人民幣，下同），具有輔助自動駕駛功能（L3）汽車占新車生產比例超70%。

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在低碳化領域，當局將持續推動新能源汽車產業發展。到2025年，上海新能源汽車年產量預計超過120萬輛，新能源汽車產值突破3500億元，佔全市汽車制造業產值35%以上。 

另將強化新能源汽車推廣應用，2025年個人新增購置車輛中純電動佔比超50%，公交汽車、巡游出租車等新能源佔比超過80%；推動公交和環衛等領域開展氫燃料電池示範應用，力爭2025年達到1萬輛規模。 

當局還將完善基礎設施配套，提高充換電設施規模、運營質量和服務便利性，2025年建成充電樁76萬個，換電站300座，車樁比不高於2:1；適度超前布局加氫站，建成並投入使用各類加氫站超過70座，實現重點應用區域全覆蓋。 

責任編輯：易燕丹

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