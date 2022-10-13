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台灣今解封邊境 陸委會下調中港澳旅遊警示 

社會熱點 15:01 2022/10/13

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台灣邊境管制措施今日起解除，陸委會宣佈，配合流行疫情指揮中心政策，即日起大陸與港澳旅遊警示將由「紅色」的「不宜前往」，調低至「黃色」的「特別注意旅遊安全並檢討應否前往」。

疫情指揮中心評估稱，目前全球新冠疫情持平，對健康風險衝擊相對為輕，加上國際社會陸續採取常態化防治政策，逐步開放邊境，今日起下調全球旅遊疫情風險級別至第二級。

陸委會配合指揮中心，下調對大陸和港澳地區的旅遊警示，並提醒民眾前往當地時，應採取完整接種新冠疫苗等加強防護措施，以維護個人健康。

陸委會表示，大陸部分省市仍有疫情，且具社區傳播風險，民眾應特別注意旅遊安全；在大陸居住或停留的民眾，亦應注意當地疫情動態及當地政府防控措施，及早做好準備。

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陸委會：陸客來台非優先開放項目

另外，隨着邊境解封，大陸台商關心兩岸航班數量會否回復正常航次。陸委會副主委邱垂正表示，若需求量有增加，會持續與相關機關依據雙方整體新情勢不斷滾動檢討。由於兩岸航班飛航需要得到北京與台灣民航部門許可，未來航點復航也需要雙方相互配合，若有具體進展盡快對外公布。

根據台灣現行政策，大陸和港澳居民目前仍只能以商務、探親等原因，申請入境台灣。邱垂正指出，台灣目前仍有入境總額管制，開放陸客赴台觀光並非優先項目，將與相關機關依據雙方防疫情形及整體情勢共同綜合評估開放時機。

責任編輯：易燕丹

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