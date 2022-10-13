【中共二十大】習近平主持黨外人士座談 徵求對報告意見

中共中央總書記習近平8月31日主持黨外人士座談會，他表示希望黨外人士暢所欲言、開誠佈公，對二十大報告徵求意見稿提出意見。

據新華社今日（13日）報道，中共中央8月31日在中南海召開黨外人士座談會，就中共二十大報告徵求意見稿聽取各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表的意見和建議。

習近平在座談會上介紹了中共二十大報告徵求意見稿的形成過程，希望黨外人士暢所欲言、開誠佈公，對二十大報告徵求意見稿提出意見。

報道指，各民主黨派中央表示，中共十九大以來的五年和新時代這10年極不尋常、極不平凡。以習近平為核心的中共中央團結帶領全黨全軍全國各族人民有效應對嚴峻複雜的國際國內形勢和接踵而至的巨大風險挑戰，以奮發有為的精神把新時代中國特色社會主義推向前進，如期全面建成小康社會、實現第一個百年奮鬥目標，黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革。



習近平講話時說，二十大報告起草過程中充分發揚民主，廣泛聽取意見，集中各方面智慧。今年2月下旬，中共中央委託中央統戰部專門徵求了黨外人士對中共二十大有關議題的意見和建議，大家提出了不少有價值的意見和建議。今年上半年以來，各民主黨派中央、全國工商聯和無黨派人士通過多種形式開展考察調研，形成了一批高質量調研成果，提出了很多有價值的意見建議。

希望各黨派自覺在思想上政治上行動上同中共中央保持高度一致

習近平說，希望各民主黨派中央、全國工商聯和無黨派人士把思想和行動統一到中共中央決策部署上來，增強同中國共產黨團結合作的政治責任感和歷史使命感，圍繞中共二十大繪製的宏偉藍圖、確立的奮鬥目標和作出的戰略部署，形成心往一處想、勁往一處使的生動局面；堅持正確政治方向，自覺在思想上政治上行動上同中共中央保持高度一致，堅持底線思維，發揚鬥爭精神，發揮各自在協調社會關係、化解社會矛盾、維護社會穩定中的積極作用；深化政治交接，突出政治性、傳承性、針對性、實效性，傳承與黨同心、愛國為民、精誠合作、敬業奉獻的多黨合作優良傳統。

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責任編輯：袁瑋婧