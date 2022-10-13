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據報台積電、英特爾獲美授權 一年內可向美採購芯片設備

經濟脈搏 15:24 2022/10/13

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據報台積電、英特爾獲美授權 一年內可向美採購芯片設備

美國早前實施新的出口管制，限制美國供應商向中國銷售半導體和芯片生產設備，據報，台積電和英特爾已獲得授權，在一年內可繼續向美國供應商採購芯片生產設備，用於在大陸的芯片生產擴張計劃。

南韓兩大記憶體廠三星與SK海力士大陸廠區昨日據報獲得美方豁免芯片及設備出口管制1年

據《日經亞洲評論》引述知情人士報道，美國政府向台積電保證，台積電能夠把一些芯片生產設備運到台積電在南京的一個芯片製造廠，意味著台積電在大陸擴大製造規模的計劃將能繼續推進。

台積電於2018年在南京建設一個芯片工廠，負責22/28納米生產節點的生產線，同時也製造16納米級別的芯片，但這些芯片的生產屬於華盛頓最新出口管制的範圍內。 

據報台積電、英特爾獲美授權 一年內可向美採購芯片設備

據報美將放行兩家在華外企 可向美採購芯片設備

美國將31間中企列未經核實清單 京批濫用管制措施只會反噬自身（更新版）
 
同時，據澎湃新聞報道，英特爾表示，該公司11日已從美國商務部獲得為期一年的授權，繼續運營其位於中國大連的NAND快閃記憶體芯片業務。 

美國商務部上星期五（10月7日）公布的規定要求，美國供應商若要出售設備予中國，用於製造128層或以上NAND芯片、18納米或以下的DRAM芯片，以及14納米或以下的芯片，需要申請出口許可。此外，從星期三（10月12日）起，如果美國公司或人員參與其中，供應商也不能在沒有許可證的情況下支持、服務和向中國的工廠發送非美國產品。

責任編輯：李冰琪

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