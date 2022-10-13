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國家疾控局：勿以「靜默」代替管控 堅持動態清零

國情動向 16:18 2022/10/13

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國務院聯防聯控機制今日召開新聞發布會，強調要毫不動搖堅持「動態清零」總方針，堅決整治「層層加碼」；要不斷提升疫情防控科學精準水平，疫情防控不能簡單化，不能以「靜默」代替管控。

會上又指，當前全國疫情形勢嚴峻複雜，但總體可控。

官方連日重申堅持動態清零

國家衛健委發言人米鋒在會上表示，要毫不動搖堅持「動態清零」總方針，要堅決整治「層層加碼」，關心關愛受到疫情影響的群眾，切實保障他們的生活和就醫需求。

國家疾控局傳防司司長雷正龍在會上介紹，近期中國持續面臨境外疫情輸入和本土疫情傳播擴散的雙重風險，局部地區疫情出現反彈。

  • 新疆疫情出現反覆，但總體可控，
  • 內蒙古疫情形勢明顯好轉，病例數顯著下降，
  • 四川、甘肅、山西等地疫情逐步控制，
  • 寧夏、西藏疫情穩定向好，
  • 其他部分省份疫情多點散發。

他說，當前全國疫情形勢嚴峻複雜，呈現點多、面廣、頻發的特點，發生局部聚集性疫情的風險依然存在，但總體可控。國家衛健委、國家疾控局加強統籌調度，指導各地落實國慶節前後疫情防控措施，派駐工作組強化新疆、內蒙古、寧夏、雲南、山西、西藏等地的疫情防控力量，各地要壓實四方責任，實事求是，及時客觀報告公布疫情數據，持續加強疫情防控和應對處置工作，堅決守住不發生規模性疫情的底線。

雷正龍：最大程度減少疫情對經濟的影響

雷正龍還強調，要不斷提升疫情防控科學精準水平。要求各地加快精準流調，疫情防控不能簡單化，不能過大範圍劃定風險區域，不能以「靜默」代替管控。要及時精準劃定中高風險區，及時採取堅決果斷的管控措施，並根據疫情形勢變化進行動態調整，符合解封條件的要及時解封，方便群眾生活及出行。

【中共二十大】會後防疫政策會否改變？國家衛健委梁萬年：我也很難說

對風險區域外的學校、餐飲等單位，加強疫情監測，堅決避免「一關了之」，最大程度減少疫情對經濟社會發展的影響。

同時，要減少疫情防控對群眾的影響。開展疫情處置時，強調科學精準管控的同時，還要講究溫度，全力保障疫情期間群眾生活物資供應和就醫需求，全面統籌社區社會組織、業主委員會、物業服務企業、志願服務人員等多方力量，確保保障到位、服務到位、溫暖到位。同時，呼籲群眾要增強法律意識，嚴格遵守法律法規和政策措施。

雷正龍表示，還應加強對各地疫情防控工作指導。指導各地全面落實第九版防控方案各項政策措施，加強對各地疫情防控政策措施的培訓指導，推動各地嚴格落實疫情防控要求，加強對重點場所、重點人群，特別是交通運輸業客車、貨車司乘人員疫情防控，既要做到疫情防得住，又要保證行業運轉正常發展。

內地增1476宗本土病例 廣州上海多區暫停開放文娛場所

責任編輯：尹航

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