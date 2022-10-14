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中國9月CPI按年升2.8% 創兩年半新高

經濟脈搏 09:40 2022/10/14

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國家統計局公佈，中國9月消費居民消費價格指數（CPI）從按年上漲2.8%，漲幅比8月擴大0.3個百分點，並創2020年4月以來新高。9月工業生產者出廠價格指數（PPI）按年上漲0.9%，漲幅比8月回落1.4個百分點。

食品價格上升是推動CPI走高主要因素。9月食品價格按年升8.8%，漲幅比8月擴大2.7個百分點，影響CPI上漲約1.56個百分點。食品之中，豬肉價格上漲36.0%，漲幅比上月擴大13.6個百分點；鮮果和鮮菜價格亦分別上漲17.8%和12.1%。

按月計，9月CPI由8月下降0.1%轉為上漲0.3%；PPI下降0.1%，降幅比8月收窄1.1個百分點。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，豬肉消費需求季節性回升，加之看漲預期下部分養殖戶壓欄惜售，價格繼續上漲，但在中央儲備豬肉投放等措施作用下，中下旬漲勢有所趨緩。

工廠出廠價格方面，董莉娟稱，9月國際原油等大宗商品價格繼續下降，國內部分行業需求回升，工業品價格走勢整體下行，但下行態勢趨緩。

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責任編輯：連兆鋒

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