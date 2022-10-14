【中共二十大】王岐山：將更加深刻領悟「兩個確立」的決定性意義

國家副主席王岐山出訪哈薩克，他在會見哈薩克總統托卡耶夫時強調中共二十大的重要意義，也特別提及過去的成就根本原因在於確立中共總書記習近平「黨中央核心、全黨核心」地位。他表示，「我們將更加深刻領悟『兩個確立』的決定性意義」。

據新華社報道，王岐山向托卡耶夫轉達習近平的問候和祝願之餘，還強調，即將召開的中共二十大是中國進入全面建設社會主義現代化國家新征程關鍵時刻召開的一次十分重要的大會。本次大會將全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，推進以中國式現代化實現中華民族偉大復興，對中國未來五年乃至更長時間的目標任務作出部署。

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他說，中國全黨全國人民已經深刻認識到，過去十年黨和國家事業取得的重大成就，根本在於確立習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位。圍繞黨在新時代新征程的使命任務，我們將更加深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，更加自覺地做到「兩個維護」，團結奮鬥、繼往開來，將中共二十大擘畫的宏偉藍圖一步步變為現實。

報道指出，托卡耶夫表示，中共二十大是一場具有劃時代意義的盛會，將在中國開啟全面建設社會主義現代化國家新篇章，開辟實現第二個百年奮鬥目標新征程。發展對華關係始終是哈薩克重要的外交優先方向，習主席的歷史性訪問已成為兩國關係發展史上新的里程碑。哈方將堅定支持「一帶一路」，同中方一道不斷鞏固哈中永久全面戰略夥伴關係。

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責任編輯：尹航

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