三孩政策出台後，各地谷生育優惠政策層出不窮。湖南省長沙市近日出台新政，將對「合法生育三孩及以上孩次」的家庭，每孩發放育兒補貼金1萬元。（人民幣，下同）

據長沙晚報報道，長沙市衛健委和長沙市財政局出台文件明確，對符合條件的家庭按其合法生育的第三孩（及以上)每孩次一次性補貼1萬元。另外，符合條件的家庭可在生育後進行申報，生育當年未申報的，原則上可在該孩3周歲以內申請補發。

至於離婚等家庭，文件也提到，因存在再婚家庭、子女死亡或殘疾等情況，依據現行三孩政策，夫妻雙方可以生育三個以上子女，這部分家庭也在發放育兒補貼的政策範圍內。

雲南明確全省範圍內發放生育補貼 生二孩發2千元、三孩發5千元

浙江溫州一區鼓勵生三孩 每月每孩發1000元連發三年

▲ 谷生育 長沙三孩及以上家庭每孩將補貼1萬

國務院去年7月提出，實施一對夫妻可以生育三個子女政策，隨後人口與計劃生育法進行修改，各地也相繼修改人口與計生條例落實三孩生育政策。

在各地出台的生育支持政策中，育兒補貼一直備受關註。截至目前，已有包括四川攀枝花、甘肅臨澤、湖南長沙、黑龍江大興安嶺等近10個地區出台或計劃出台育兒補貼政策。

黑龍江大興安嶺地區衛健委早前發佈文件稱，計劃對本地戶籍且在本地區工作生活的夫妻，生育第三個孩子給予一次性獎勵金2萬元，每月發放500元育兒補貼，直至孩子3周歲。

責任編輯：李冰琪