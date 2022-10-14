【中共二十大】北京單日增24宗感染 多座博物館暫停開放

中共二十大將於周日（16日）在北京開幕。會議前夕，內地疫情未平，北京更單日新增24宗本土感染，多座博物館宣布暫停開放或加強防疫措施，有京外旅居史人員不可入館。

北京昨日（13日）新增16宗確診及8宗無症狀感染者，涉及東城區、西城區、通州區、朝陽區和昌平區。當日還新增境外輸入的2宗確診及7宗無症狀感染者。

據《聯合報》梳理，11日至14日宣布閉館、暫停開放的博物館，包含北京工藝美術博物館、首都糧食博物館、中國地質博物館、以及中國第一歷史檔案館等，恢復開放時間「另行通知」。

而近日發布公告，收緊防疫措施的北京市內博物館，則包含北京石刻藝術博物館、孔廟和國子監博物館、北京自來水博物館、北京中國紫檀博物館、北京遼金城垣博物館、香山革命紀念館、北京自然博物館等。劇院部分則有國家大劇院、北京人民藝術劇院、北京天橋藝術中心等，也推出相關措施。

這些博物館幾乎都表示，「根據上級最新防疫要求」，推出相關政策措施，包含在做好測溫掃碼、查驗72小時核酸陰性證明、正確佩戴口罩等常態化防疫要求基礎上，新增加對行程卡的查驗工作，對行程卡顯示有7日內京外旅居史的人員，暫時謝絕入館。

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責任編輯：尹航

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