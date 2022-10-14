  • 28°C
香港時間 : 20221014日 (週五) 13:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中共二十大】北京單日增24宗感染 多座博物館暫停開放

國情動向 12:11 2022/10/14

分享：

分享：

中共二十大將於周日（16日）在北京開幕。會議前夕，內地疫情未平，北京更單日新增24宗本土感染，多座博物館宣布暫停開放或加強防疫措施，有京外旅居史人員不可入館。

北京昨日（13日）新增16宗確診及8宗無症狀感染者，涉及東城區、西城區、通州區、朝陽區和昌平區。當日還新增境外輸入的2宗確診及7宗無症狀感染者。

據《聯合報》梳理，11日至14日宣布閉館、暫停開放的博物館，包含北京工藝美術博物館、首都糧食博物館、中國地質博物館、以及中國第一歷史檔案館等，恢復開放時間「另行通知」。

而近日發布公告，收緊防疫措施的北京市內博物館，則包含北京石刻藝術博物館、孔廟和國子監博物館、北京自來水博物館、北京中國紫檀博物館、北京遼金城垣博物館、香山革命紀念館、北京自然博物館等。劇院部分則有國家大劇院、北京人民藝術劇院、北京天橋藝術中心等，也推出相關措施。

這些博物館幾乎都表示，「根據上級最新防疫要求」，推出相關政策措施，包含在做好測溫掃碼、查驗72小時核酸陰性證明、正確佩戴口罩等常態化防疫要求基礎上，新增加對行程卡的查驗工作，對行程卡顯示有7日內京外旅居史的人員，暫時謝絕入館。

國家疾控局：勿以「靜默」代替管控 堅持動態清零

【中共二十大】會後防疫政策會否改變？國家衛健委梁萬年：我也很難說

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
北京 博物館 文娛藝術 中國共產黨 疫情 口罩 防疫措施 傳染病

上一篇文章

【中美科技戰】美以國安為由 擬禁華為中興在美銷售新設備

下一篇文章

【中共二十大】王岐山：將更加深刻領悟「兩個確立」的決定性意義
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中共二十大】會後防疫政策會否改變？國家衛健委梁萬年：我也很難說
【中共二十大】會後防疫政策會否改變？國家衛健委梁萬年：我也很難說
拜登任內首份國安戰略劍指中俄 京回應（更新版）
拜登任內首份國安戰略劍指中俄 京回應（更新版）
國家疾控局：勿以「靜默」代替管控 堅持動態清零
國家疾控局：勿以「靜默」代替管控 堅持動態清零
【中共二十大】習近平主持黨外人士座談 徵求對報告意見
【中共二十大】習近平主持黨外人士座談 徵求對報告意見
意大利人準備好登天宮？女航天員飛越中國曬驚人中文
意大利人準備好登天宮？女航天員飛越中國曬驚人中文
【中共二十大】二十大召開在即 一文看懂黨代會要點
【中共二十大】二十大召開在即 一文看懂黨代會要點
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款