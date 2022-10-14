執垃圾也違反防疫 內蒙古滿洲里女子遭罰款200元惹議

內地嚴控疫情下，執垃圾也變成違法。內蒙古滿洲里近日警情通報，表示一名女子在小區門口垃圾箱內，撿廢棄垃圾，違反管理規定，罰款200元人民幣。事件在輿論場引起爭議，不少聲音表示不解，反問現在連撿垃圾都違法啦？網友都認為，要撿垃圾的都是窮苦人家，要撿多少垃圾才夠兩百塊罰款？

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內蒙古滿洲里市融媒體中心官方賬號「今日滿洲里」周四（13日）在抖音發佈警情通報，稱10月12日淩晨3時許，市公安局道北派出所民警在巡邏工作中，發現一女子正在轄區某小區門口的垃圾箱內撿拾廢棄垃圾。經查，該女子在明知滿洲里市關於嚴格廢品管理規定的情況下，仍私自撿拾廢品，依法對其處罰200元人民幣的行政處罰。

通報引發網友爭議，這段抖音視頻之後已經刪除。但據悉，撿垃圾被罰款已經不是第一次，此前遼寧沈陽城管曾對翻撿垃圾人員開出20元罰單。

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滿洲里當局10月10日曾通佈加強疫情防控、嚴格廢品管理。當局稱年初以來，滿洲里出現了多例撿拾廢品及相關聯人員陽性感染者。經綜合研判，廢品撿拾、回收等過程存在較高的疫情傳播風險。為有效阻斷疫情傳播渠道，確保全市人民身體健康和生命安全，連日來，市城市管理綜合行政執法局牽頭相關部門開展廢品管理綜合整治行動。

但有網友認為這個規定本身就有問題：「去撿廢品肯定是經濟困難無法維持生存了，你讓她呆在家里沒有收入怎麽一直生存下去。」

還有人認為這一處罰過重了：「批評警告一下得了，罰款是不是有點矯枉過正了，能去撿垃圾的人200塊也不是大風刮來的。」

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責任編輯：連兆鋒