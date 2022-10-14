內地9月CPI按年創兩年半新高 通脹仍低料政策走向不變

內地9月CPI今日公佈，按年漲幅創近兩年半新高。分析人士指，核心CPI表現低迷反映國內需求不足，PPI則因為油價及其他大宗產品價格下行形成向下壓力。整體看，內地通脹水平仍較低，經濟政策不會因此發生太大改變，政策重心將持續圍繞內需發力。

國家統計局今日（14日）公佈，9月CPI按年上漲2.8%，漲幅創2020年4月以來最高水平。9月PPI按年上漲0.9%，為2021年1月以來最小漲幅。

路透引述仲量聯行大中華區首席經濟學家兼研究部總監龐溟表示，今年下半年起內地CPI較上半年有明顯抬升，但按年漲幅仍未階段性突破3%，結構性通脹壓力雖有所加大但在可控範圍之內。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬表示，當前中國通脹形勢與歐美呈現較大反差，特別是核心通脹依舊偏弱，PPI也面臨通縮，貨幣政策更應「以我為主」，優先考慮提振內需，實現內部均衡。

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他續指，下一階段，貨幣政策有望繼續兼顧短期和長期、經濟增長和物價穩定、內部均衡和外部均衡，加大穩健貨幣政策實施力度。

至於四季度CPI走勢，英大證券研究所所長鄭後成表示，對9月CPI按年形成壓制的是核心CPI，而對9月CPI按年形成有力支撐的是豬肉CPI。預計10月CPI按年大概率在9月的基礎上小幅上行。

東方金誠則預計10月CPI按年或小幅降至2.7%左右，四季度物價水平有望持續處於控制目標（3.0%）下方。

責任編輯：李冰琪