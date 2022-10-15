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內地新增逾千宗本土感染 寧波北侖靜默航運危機再起

社會熱點 11:51 2022/10/15

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二十大前夕，內地疫情持續，昨日（14日）本土個案1191宗，寧波北侖區宣布實施3日靜默管理，寧波北侖至舟山客渡運所有客船全部停航。北侖港是中國最大的礦港和大型的石化港口，全球航運恐再受影響。

國家衛健委通報，昨日新增本土確診病例291宗。廣東60宗，內蒙古48宗，新疆37宗，山西27宗，黑龍江25宗，四川15宗，北京14宗，河南10宗，重慶10宗，遼寧、江蘇8宗，浙江7宗，其餘分布在陝西、上海、福建、湖南等地。另有境外輸入病例70宗。

新增本土無症狀感染者900宗，主要集中在新疆有337宗，內蒙古111宗，四川48宗，黑龍江40宗，上海38宗，湖北37宗，雲南32宗，廣東29宗，其餘新增本土無症狀感染分布在陝西、江蘇、安徽等地。另有境外無症狀感染103宗。

寧波北侖至舟山客渡運所有客船全部停航

據《聯合報》報道，寧波北侖區宣布14日起全區實施3日靜默管理。重點風險區域釆取足不出戶管控措施，實施第1、2、3、5、7天核酸檢測。靜默期間，全區除醫療機搆、保障基本民生單位外，所有公共場所暫停運營。

由於疫情影響，寧波北侖至舟山客渡運所有客船全部停航。寧波海事局發布，寧舟汽渡站、白峰客運碼頭所有客船暫時停航，復航時間待定。

北侖港是寧波舟山港主要港區。 北侖港區的20萬噸級卸礦泊位是內地最大的散貨裝卸泊位。今年年初，寧波北崙區防疫封鎖期間，船隻轉赴上海、廈門或天津。8月，寧波梅山碼頭因發現新冠陽性病例，停運一周後被迫關閉，影響全球航運。

據浙江省港航管理中心數據顯示，2021年，寧波舟山港完成年貨物吞吐量12.24億噸，連續十三年全球第一，完成貨櫃吞吐量3108萬標準箱，是全球第三。

彭博：中國嚴苛的港口防疫規定阻礙全球航運業復甦

國家疾控局：勿以「靜默」代替管控 堅持動態清零

責任編輯：袁瑋婧

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新冠肺炎疫情 疫情 航運 寧波 中國

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