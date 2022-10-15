外交部副部長披露：「無罪釋放孟晚舟」位列給美國清單首項

中國外交部副部長謝鋒近日在節目中揭露孟晚舟獲釋細節，無罪釋放孟晚舟寫入中方給美方的清單，並列在首項。

據北京青年報報道，中共中央組織部和中央廣播電視總台聯合推出系列黨課節目《黨課開講啦》開始在央視播出。外交部副部長謝鋒在節目中專門提到了孟晚舟獲釋回國的幾個細節。

2021年7月，謝鋒同美國國務院常務副國務卿舍曼在天津舉行會談。會談中，中方向美方提出了兩份清單，一份是要求美方糾正其錯誤對華政策和言行的清單，一份是中方關切的重點個案清單。這兩份清單都包括了與孟晚舟有關的內容。

在糾錯清單里，中方敦促美方無條件撤銷對中方領導人、官員、政府部門的制裁，取消對中國留學生的簽證限制，停止打壓中國企業，撤銷對孟晚舟的引渡等等。在中方關切的重點個案清單里，中方主要就中國部分留學生赴美簽證遭拒，中國公民在美遭受不公正待遇等個案向美方表達嚴重關切，要求美方儘快解決，切實尊重、保護中國公民和機構在美的合法權益。

謝鋒進一步透露，在中方關切的重點個案清單中，第一項就是無罪釋放孟晚舟女士。

謝鋒在節目中透露，去年加拿大法院即將對孟晚舟案作出判決的關鍵時刻，總書記再次就孟晚舟事件做美國總統拜登工作，要求妥善解決。最終，孟晚舟以不認罪、不罰款的方式，獲釋回國。

謝鋒還指，孟晚舟一登上回國的包機，就情不自禁地唱起了《歌唱祖國》。

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責任編輯：袁瑋婧