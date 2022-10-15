【中共二十大】境外記者數量較十九大腰斬 有記者被拉回居住地隔離

中共二十大明日（16日）即將召開，受疫情影響，本屆會議境外記者報名參加人數共有約900名，僅為十九大一半。據報有已進入閉環管理的記者及工作人員被臨時拉回居住地居家隔離。

據人民網報道，二十大新聞中心負責人周五（14日）介紹，此次共有約2500名境內外記者報名參加大會採訪報道工作，其中港澳台記者約150名，外國記者約750名。

上屆中共十九大共有3068名中外記者參加採訪報道，其中境外記者共1818人，外國記者來自134個國家，比十八大時增加19.6%。

成功參加二十大的記者可能低於報名人數

台媒《聯合報》報道指，由於近日北京疫情升溫，防疫壓力大增，能成功參加中共二十大採訪的記者，可能比報名人數還要低。包括近日已進駐大會指定飯店、準備進行「閉環管理」的記者、工作人員也收到流調信息，臨時被拉回原本居住地居家隔離。

在疫情防控方面，所有新聞中心工作人員和媒體記者入住前需完成全程新冠疫苗接種，體溫無異常，報到入住和出入新聞中心時查驗北京健康寶、核酸檢測結果。媒體記者外出參加採訪活動集體乘車，盡量減少社會面接觸。在新聞中心設定核酸檢測點，每日為媒體記者、新聞中心工作人員和服務保障人員提供核酸檢測服務。

二十大新聞中心負責人還指，媒體記者可通過現場採訪、網絡視頻採訪、書面採訪等多種方式進行採訪。新聞中心佈設搭建了遠程視頻直播採訪系統，媒體記者可在新世紀日航飯店通過視頻連線方式進行採訪。

記者會和集體採訪場次亦縮減

另外，二十大新聞中心官方微博亦公佈，此次將舉辦五場記者招待會和五場集體採訪，負責人分別為：中國發展改革委負責人、中央紀委國家監委、中央組織部、中央政策研究室負責人、中央政法委、最高法院、最高檢察院、公安部、司法部負責人、生態環境部負責人以及中央對外聯絡部、外交部負責人。

參加集體採訪的新聞發言人分別為北京、天津、河北、山西、內蒙古、遼寧、吉林代表團新聞發言人、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西代表團新聞發言人、山東、河南、湖北、湖南、廣東、廣西、海南代表團新聞發言人、重慶、四川、貴州、雲南、西藏、陝西、甘肅代表團新聞發言人以及青海、寧夏、新疆與中央和國家機關、中央金融系統、中央企業系統（在京）代表團新聞發言人。

記者會和集體採訪場次較上屆也略有縮減，十九大在首場記者會後，有六場記者招待會、八場集體採訪以及三場「黨代表通道」面對面採訪活動。

中共二十大將於16日上午10時開幕

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責任編輯：袁瑋婧