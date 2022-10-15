【中共二十大】防疫壓力大 境外記者較十九大減半

中共二十大明日（16日）即將召開，受疫情影響，本屆會議境外記者報名參加人數共有約900名，僅為十九大一半。

據人民網報道，二十大新聞中心負責人周五（14日）介紹，此次共有約2500名境內外記者報名參加大會採訪報道工作，其中港澳台記者約150名，外國記者約750名。中共十九大共有3068名中外記者參加採訪報道，其中境外記者共1818人，外國記者來自134個國家，比十八大時增加19.6%。

成功參加二十大的記者可能低於報名人數

台媒《聯合報》報道指，由於近日北京疫情升溫，防疫壓力大增，能成功參加中共二十大採訪的記者，可能比報名人數還要低。包括近日已進駐大會指定飯店、準備進行「閉環管理」的記者、工作人員也收到流調信息，臨時被拉回原本居住地居家隔離。

在疫情防控方面，所有新聞中心工作人員和媒體記者入住前需完成全程新冠疫苗接種，體溫無異常，報到入住和出入新聞中心時查驗北京健康寶、核酸檢測結果。媒體記者外出參加採訪活動集體乘車，盡量減少社會面接觸。在新聞中心設定核酸檢測點，每日為媒體記者、新聞中心工作人員和服務保障人員提供核酸檢測服務。

二十大新聞中心負責人還指，媒體記者可通過現場採訪、網絡視頻採訪、書面採訪等多種方式進行採訪。新聞中心佈設搭建了遠程視頻直播採訪系統，媒體記者可在新世紀日航飯店通過視頻連線方式進行採訪。

記者會和集體採訪場次亦縮減

另外，二十大新聞中心官方微博亦公佈，此次將舉辦五場記者招待會和五場集體採訪，負責人分別為：中國發展改革委負責人、中央紀委國家監委、中央組織部、中央政策研究室負責人、中央政法委、最高法院、最高檢察院、公安部、司法部負責人、生態環境部負責人以及中央對外聯絡部、外交部負責人。

參加集體採訪的新聞發言人分別為北京、天津、河北、山西、內蒙古、遼寧、吉林代表團新聞發言人、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西代表團新聞發言人、山東、河南、湖北、湖南、廣東、廣西、海南代表團新聞發言人、重慶、四川、貴州、雲南、西藏、陝西、甘肅代表團新聞發言人以及青海、寧夏、新疆與中央和國家機關、中央金融系統、中央企業系統（在京）代表團新聞發言人。

記者會和集體採訪場次較上屆也略有縮減，十九大在首場記者會後，有六場記者招待會、八場集體採訪以及三場「黨代表通道」面對面採訪活動。

中共二十大將於16日上午10時開幕

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責任編輯：袁瑋婧