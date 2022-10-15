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中國財長：正高效統籌疫情防控和經濟社會發展

社會熱點 13:51 2022/10/15

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中國財政部部長劉昆今日（15日）在世界銀行集團發展委員會部長級會議上說，中國正高效統籌疫情防控和經濟社會發展，加大宏觀政策調節力度，有效應對超預期因素影響，促進經濟總體持續恢復。

根據財政部網站新聞稿，世行今日在美國華盛頓特區舉行第106次發展委員會部長級會議，討論糧食與能源危機、實現氣候與發展目標等議題。劉昆作為世行中國理事以視頻方式出席會議並發言時說，今年6月，中國國家主席習近平主持全球發展高層對話會，推動落實全球發展倡議，為加快落實聯合國2030年可持續發展議程注入強勁動力。世行應恪守多邊機構原則，立足發展宗旨，擴大發展融資規模，發揮知識銀行作用和全球召集力，支持發展中國家統籌短期危機應對和中長期發展，不斷推進綠色、韌性、包容發展議程。 

劉昆指出，中國提出國際糧食安全合作倡議，為解決當前全球糧食問題提供了中國方案。中國支持世行以提高能效為重點，統籌有序推進保障能源安全和能源轉型。世行應堅持《巴黎協定》核心原則，擴大氣候資金動員。中國敦促發達國家切實履行每年向發展中國家提供1000億美元（約1427億新元）的氣候資金承諾。世行應通過包括增資在內的多種方式，確保其充足的財務能力。
 
劉昆強調，中國正高效統籌疫情防控和經濟社會發展，加大宏觀政策調節力度，有效應對超預期因素影響，促進經濟總體持續恢復。中國將繼續深化與世行集團的全方位合作，協同努力應對多重危機，推動實現更加強勁、綠色和健康的全球發展。

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責任編輯：袁瑋婧

  

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