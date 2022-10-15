  • 29°C
香港時間 : 20221015日 (週六) 22:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中共二十大】明早10時開幕 22日閉幕後選舉新一屆領導班子

國情動向 21:37 2022/10/15

分享：

分享：

中共二十大明（16日）早10時在北京開幕，首場新聞發布會今日（15日）召開，由中央宣傳部副部長孫業禮擔任新聞發言人，他介紹，二十大會期至10月22日，為期7天，目前各項準備工作已全部就緒。

根據二十大新聞中心官方公告，今日的新聞發佈會在北京人民大會堂舉行，而主辦方也在北京新世紀日航飯店三層世紀廳設分會場，記者在分會場參會。

孫業禮介紹15日下午二十大預備會議，確定大會的議程。大會主要議程是：聽取和審查由習近平代表十九屆中央委員會向大會作工作報告；審查十九屆中央紀律檢查委員會的工作報告；審議通過《中國共產黨章程（修正案）》；選舉二十屆中央委員會；選舉二十屆中央紀律檢查委員會。並通過了大會主席團成員建議名單，設立秘書處，負責各項大會會務工作，由中央政治局常委王滬寧擔任大會秘書長。

而經二十大代表資格審查委員會審查，確認2296名代表資格有效，將代表490多萬個基層黨組織和9600多萬名黨員出席二十大。閉幕後，將召開中共第二十屆一中全會，據悉將選舉產生中央委員會總書記、中央政治局、中央政治局常務委員會、中央書記處、中央軍事委員會、並批准任命中央紀律檢查委員會。而一中全會結束後，新一屆中央政治局常委將同中外記者見面。

中共二十大將於16日上午10時開幕

【中共二十大】二十大召開在即 一文看懂黨代會要點

責任編輯：袁瑋婧

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【中共二十大】發言人談黨章修改：將寫入重大理論觀點和重大戰略思想
今日
【中共二十大】發言人談黨章修改：將寫入重大理論觀點和重大戰略思想
【中共二十大】是否擔心因動態清零被孤立？發言人：堅持就是勝利
今日
【中共二十大】是否擔心因動態清零被孤立？發言人：堅持就是勝利
【中共二十大】不承諾放棄武統台灣 發言人：台獨是絕路 外人靠不住
今日
【中共二十大】不承諾放棄武統台灣 發言人：台獨是絕路 外人靠不住
【中共二十大】主席團46名常委會名單公布　江澤民胡錦濤在列
今日
【中共二十大】主席團46名常委會名單公布　江澤民胡錦濤在列

你可能感興趣

【中共二十大】發言人談黨章修改：將寫入重大理論觀點和重大戰略思想
今日 17:33
【中共二十大】發言人談黨章修改：將寫入重大理論觀點和重大戰略思想
【中共二十大】是否擔心因動態清零被孤立？發言人：堅持就是勝利
今日 17:59
【中共二十大】是否擔心因動態清零被孤立？發言人：堅持就是勝利
【中共二十大】不承諾放棄武統台灣 發言人：台獨是絕路 外人靠不住
今日 18:29
【中共二十大】不承諾放棄武統台灣 發言人：台獨是絕路 外人靠不住
中共中央政治局 政治 中國共產黨 記者 媒體 北京 中國

下一篇文章

【中共二十大】主席團46名常委會名單公布　江澤民胡錦濤在列
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

中國成功發射綜合太陽探測衛星「夸父一號」
中國成功發射綜合太陽探測衛星「夸父一號」
中共二十大將於16日上午10時開幕
中共二十大將於16日上午10時開幕
【中共二十大】習近平《求是》發文：保護人民生命安全可不惜代價
【中共二十大】習近平《求是》發文：保護人民生命安全可不惜代價
【中共二十大】報告起草徵求4700餘人意見 習近平親自主持5場座談會
【中共二十大】報告起草徵求4700餘人意見 習近平親自主持5場座談會
IMF預計中國明年下半年結束「動態清零」
IMF預計中國明年下半年結束「動態清零」
下月習拜會恐泡湯？中國官員據報拒配合美方制定議程
下月習拜會恐泡湯？中國官員據報拒配合美方制定議程
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款