【中共二十大】明早10時開幕 22日閉幕後選舉新一屆領導班子

中共二十大明（16日）早10時在北京開幕，首場新聞發布會今日（15日）召開，由中央宣傳部副部長孫業禮擔任新聞發言人，他介紹，二十大會期至10月22日，為期7天，目前各項準備工作已全部就緒。

根據二十大新聞中心官方公告，今日的新聞發佈會在北京人民大會堂舉行，而主辦方也在北京新世紀日航飯店三層世紀廳設分會場，記者在分會場參會。

孫業禮介紹15日下午二十大預備會議，確定大會的議程。大會主要議程是：聽取和審查由習近平代表十九屆中央委員會向大會作工作報告；審查十九屆中央紀律檢查委員會的工作報告；審議通過《中國共產黨章程（修正案）》；選舉二十屆中央委員會；選舉二十屆中央紀律檢查委員會。並通過了大會主席團成員建議名單，設立秘書處，負責各項大會會務工作，由中央政治局常委王滬寧擔任大會秘書長。

而經二十大代表資格審查委員會審查，確認2296名代表資格有效，將代表490多萬個基層黨組織和9600多萬名黨員出席二十大。閉幕後，將召開中共第二十屆一中全會，據悉將選舉產生中央委員會總書記、中央政治局、中央政治局常務委員會、中央書記處、中央軍事委員會、並批准任命中央紀律檢查委員會。而一中全會結束後，新一屆中央政治局常委將同中外記者見面。

中共二十大將於16日上午10時開幕

【中共二十大】二十大召開在即 一文看懂黨代會要點

責任編輯：袁瑋婧