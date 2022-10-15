【中共二十大】習近平《求是》發文：保護人民生命安全可不惜代價

二十大前夕，中共總書記習近平在《求是》雜誌發表文章，強調中共在任何時候都把群眾利益放在第一位，人民至上、生命至上，「保護人民生命安全和身體健康可以不惜一切代價」。

據新華社報道，今日（16日）出版的第20期《求是》雜誌將發表習近平的文章《堅持人民至上》。

文章指，中國共產黨自成立以來，團結帶領人民進行革命、建設、改革，根本目的就是為了讓人民過上好日子，無論面臨多大挑戰和壓力，無論付出多大犧牲和代價，都始終不渝、毫不動搖。堅持以人民為中心的發展思想，必須堅持人民至上、緊緊依靠人民、不斷造福人民、牢牢植根人民，並落實到各項決策部署和實際工作之中。

文章指出，中國共產黨沒有自己特殊的利益，中共在任何時候都把群眾利益放在第一位，「在重大疫情面前，我們一開始就鮮明提出把人民生命安全和身體健康放在第一位。人民至上、生命至上，保護人民生命安全和身體健康可以不惜一切代價。」

中國社會主義民主是最管用的民主

文章強調，人民是中共執政的最大底氣，中國社會主義民主是維護人民根本利益的最廣泛、最真實、最管用的民主。做好統籌疫情防控和經濟社會發展工作，要緊緊依靠人民，積極主動作為，在應對危機中掌握工作主動權、打好發展主動仗。

文章還說，中共要做到長期執政，就必須始終同人民群眾風雨同舟、同甘共苦。十八大以來，一以貫之全面從嚴治黨，堅定不移反對和懲治腐敗，就是要教育引導黨員、幹部始終同人民群眾同呼吸、共命運、心連心。要堅定不移反對腐敗，堅持不懈反對和克服形式主義、官僚主義。

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責任編輯：袁瑋婧