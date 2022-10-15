【中共二十大】報告起草徵求4700餘人意見 習近平親自主持5場座談會

二十大首場記者會今日（15日）舉辦，中宣部副部長孫業禮介紹二十大報告起草過程時表示，報告徵求意見人數共4700餘人，習近平總書記親自主持召開5場座談會，直接聽取多方面的意見和建議。

孫業禮擔任二十大新聞發言人，他表示，為起草好黨的二十大報告，黨中央組織開展了深入的調查研究，部署了26個重點課題，由中央和國家機關54家單位開展專題調研，形成80份調研報告。中央有關部門還開展了黨的二十大相關工作網絡徵求意見活動，收到留言854.2萬多條。這些調研成果為報告起草打下了堅實基礎。

報告起草工作始終堅持發揚民主，充分聽取黨內外各方面意見和建議。為起草好黨的二十大報告，黨中央專門發出通知，就報告議題徵求各方面意見。報告徵求意見稿形成後，又廣泛徵求了各方面意見。黨的十九屆中央委員會、中央紀律檢查委員會成員，黨的十九大代表和二十大代表，各省、自治區、直轄市黨委負責人，中央黨政軍各部門黨員負責人，解放軍各大單位和武警部隊黨委負責人，各人民團體黨員負責人，都參加了討論，徵求意見人數共4700餘人。

與此同時，習近平總書記親自主持召開5場座談會，直接聽取多方面的意見和建議。起草組還聽取了黨內部分老同志意見。8月31日，習近平總書記又主持召開座談會，當面聽取各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表的意見。黨內外各方面的許多意見都得到了採納。

報告起草過程中，中央政治局常委會會議、中央政治局會議先後多次審議報告稿。10月12日，黨的十九屆七中全會討論通過了黨的二十大報告稿，決定正式提請黨的二十大審查。

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責任編輯：袁瑋婧