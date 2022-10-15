【中共二十大】發言人談黨章修改：將寫入重大理論觀點和重大戰略思想

二十大首場新聞發布會今日（16日）舉辦，中宣部副部長孫業禮表示，這次修改黨章工作，要把黨的二十大報告確立的重大理論觀點和重大戰略思想寫入黨章。

孫業禮介紹到，黨的二十大還有一項重要任務，就是對黨章進行修改。現行黨章是黨的十二大修改制定的。黨的十三大以來的歷次黨的全國代表大會，都對黨章作了適當修改。實踐證明，根據新形勢新任務對黨章進行適當修改，有利於全黨更好學習黨章、遵守黨章、貫徹黨章、維護黨章，更好發揮黨章對黨的工作和黨的建設的指導、規範作用。

他表示，今年1月，在黨中央就黨的二十大報告議題徵求意見過程中，各地區各部門普遍建議黨的二十大根據黨的理論創新和實踐發展、根據形勢任務發展變化，對黨章作適當修改。今年5月，黨中央發出通知，就黨章修改工作向各地區各部門徵求意見。各地區各部門向黨中央提交了書面報告，一致贊成黨的二十大對黨章作適當修改，並提出了修改意見和建議。還有一些黨內老同志、普通黨員給黨中央有關部門寫信，提出修改黨章的建議。

在綜合各方面意見的基礎上，中央政治局會議研究決定對黨章進行適當修改，成立黨章修改小組，強調這次修改黨章工作，要把黨的二十大報告確立的重大理論觀點和重大戰略思想寫入黨章，努力使修改後的黨章充分體現馬克思主義中國化時代化最新成果，充分體現黨的十九大以來黨中央提出的治國理政新理念新思想新戰略，充分體現黨的工作和黨的建設的新鮮經驗，以適應新形勢新任務對黨的工作和黨的建設提出的新要求。

黨章修改小組認真落實黨中央要求，深入研究各地區各部門意見，提出黨章修改方案，報經中央政治局常委會會議和中央政治局會議審議後，形成黨章修正案稿，8月4日與黨的二十大報告稿一同印發黨內一定範圍徵求意見。之後，黨章修改小組根據各方面意見進行了認真修改，中央政治局常委會會議、中央政治局會議先後審議黨章修正案稿。在集中全黨智慧基礎上，經過黨的十九屆七中全會討論通過，形成了提請黨的二十大審議的黨章修正案。

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責任編輯：袁瑋婧