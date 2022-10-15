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【中共二十大】是否擔心因動態清零被孤立？發言人：堅持就是勝利

國情動向 17:59 2022/10/15

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二十大首場新聞發布會上，針對記者對於中國動態清零防控政策的提問，新聞發言人表示堅持就是勝利，而對於進一步開放的問題，發言人則沒有直接回答。

有外媒記者提問指，自新冠疫情發生以來已有近三年的時間，世衛組織也指出新冠病毒大流行結束「在望」。目前世界其他國家已經選擇開放，中國仍堅定不移地貫徹「動態清零」方針。中國是否擔心在經濟面臨挑戰時會被孤立？哪些因素有利於中國放寬部分措施並進一步開放？

中宣部副部長孫業禮表示，大家都希望疫情早日結束。但是，我們看到的是疫情仍然存在，這是必須面對的現實。

他指，「動態清零」是立足中國國情、遵循科學規律制定的防疫方針，核心是快速反應、精準防控，力求以最低社會成本、在最短時間內控制住疫情，最大限度保護人民生命安全和身體健康，最大限度減少對經濟社會發展和群眾正常生活的影響。

算總賬 動態清零是效果最好的

他重申，中國是人口大國，老齡人口多，地區發展不平衡，醫療資源總量相對不足。正是因為堅持動態清零，才保證了極低的感染率、病亡率。正是因為堅持動態清零，堅持疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全，才保持了經濟社會持續穩定運行。如果算總賬，我們的防疫措施是最經濟的、效果最好的。

他表示，按照「動態清零」的總方針，我們不斷完善疫情防控的具體措施。隨着疫情形勢的變化和對病毒認識的深化，我們已經先後公佈了九版疫情防控方案，我們的防控策略和舉措會越來越科學、越來越精準、越來越有效，統籌疫情防控和經濟社會發展的水平也會越來越高。

他最後強調，我們堅信，曙光就在前頭，堅持就是勝利。

IMF預計中國明年下半年結束「動態清零」

【中共二十大】會後防疫政策會否改變？國家衛健委梁萬年：我也很難說

繼續動態清零 上海招940名防疫專員合約兩年 

責任編輯：袁瑋婧

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