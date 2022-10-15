【中共二十大】不承諾放棄武統台灣 發言人：台獨是絕路 外人靠不住

二十大首場新聞發布會上，發言人談及台海問題時表示，和平統一是解決台灣問題的第一選擇，但不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。

記者會上，有記者提問日前發佈的《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，在盡最大努力爭取和平統一的相關表述中，增加了「非和平方式將是不得已情況下做出的最後選擇」，中宣部副部長孫業禮表示，「和平統一、一國兩制」是我們解決台灣問題的基本方針，近日發佈的白皮書重申了這一方針。以和平方式實現祖國統一，最符合包括台灣同胞在內的中華民族整體利益，最有利於中國的長期穩定發展，是我們解決台灣問題的第一選擇。我們願繼續以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一，為和平統一創造廣闊空間。

他表示，我們不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動，絕不是針對台灣同胞，目的是從根本上維護祖國和平統一的前景、推進祖國和平統一的進程。但凡有一線和平解決的可能，我們都將付出百倍努力，非和平方式將是不得已情況下做出的最後選擇。

他強調，當前，「台獨」分裂勢力不斷謀「獨」挑釁，外部勢力加緊「以台制華」，嚴重損害中華民族根本利益和兩岸同胞切身利益，嚴重危害台海和平穩定，嚴重衝擊和平統一的前景。任其發展下去只會將台灣推向災難深淵，給廣大台灣同胞帶來深重禍害。任何人、任何勢力不要低估我們捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。

他最後表示，希望廣大台灣同胞認清一個道理：統一有好處、「台獨」是絕路、外人靠不住。兩岸同胞要攜起手來，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，共同開創實現祖國和平統一的光明未來。

國務院白皮書：盡力實現兩岸和平統一 不承諾放棄使用武力

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責任編輯：袁瑋婧