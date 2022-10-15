【中共二十大】主席團46名常委會名單公布　江澤民胡錦濤在列

中共二十大將於明日（16日）開幕，大會主席團今日（15日）下午開會，表決通過二十大主席團46名常委名單，比十九大時多4人。二十大主席團常委以現任政治局常委、委員及退休常委為主，江澤民、胡錦濤、朱鎔基、溫家寶、宋平、曾慶紅等已經退休的中共元老排在第27名後。

據新華社報，由46人組成的中共二十大主席團常務委員會，排名前8位為習近平、李克強等7名現任政治局常委及中國國家副主席王岐山。第9至26位則是依簡體字姓氏筆劃排列的現任政治局委員。

至於第27至32位，依序是江澤民、胡錦濤、朱鎔基、李瑞環、吳邦國、溫家寶等退休的中共政治局常委。高齡105歲的宋平則排名第36，位在賈慶林、張德江、俞正聲之後。曾慶紅排名第38，位在李嵐清之後。第39至44名同為退休的吳官正、李長春、羅幹、賀國強、劉雲山、張高麗等常委。第45、46則是現任中共中央統戰部長尤權及中國全國政協副主席張慶黎。

二十大主席團常委會名單包括：習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山、丁薛祥、王晨、劉鶴、許其亮、孫春蘭、李希、李強、李鴻忠、楊潔篪、楊曉渡、張又俠、陳希、陳全國、陳敏爾、胡春華、郭聲琨、黃坤明、蔡奇、江澤民、胡錦濤、朱鎔基、李瑞環、吳邦國、溫家寶、賈慶林、張德江、俞正聲、宋平、李嵐清、曾慶紅、吳官正、李長春、羅幹、賀國強、劉雲山、張高麗、尤權和張慶黎。

據《中國共產黨組織工作辭典》介紹，中共各級黨組織召開黨的代表大會時，都應成立作為臨時領導機構的大會主席團，成員由上屆委員會或各代表團(組)提名，經全體代表醞釀討論，根據多數人的意見確定名單，由代表大會預備會議表決通過。主席團一般會在代表大會開幕前、會中、閉幕前召開會議，領導代表大會議程。

中共二十大將於明日召開，今日召開的二十大預備會議表決通過了目前的243人大會主席團，隨後，主席團又會開會產生46人組成的主席團常委會。

責任編輯：蒯宇澄